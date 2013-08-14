محمدحسین جعفریان، مدیر دفتر فارسیزبانان حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای تدوین شده توسط این دفتر برای توسعه ادبیات فارسی میان فارسزبانان گفت: در گام نخست فعالیت این دفتر سعی کردیم حلقههای فرهنگی افغانهای مقیم ایران در تهران، مشهد و قم را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار دهیم.
وی افزود: دفتر فارسیزبانان به تازگی شعبهای را در مشهد راهاندازی کرده و سعی داریم این دفتر را مرکز فعالیتهای فرهنگی برای فارسیزبانان به ویژه دوستان افغانی قرار دهیم. در همین راستا فصلنامهای نیز برای تولید و انتشار توسط دفتر مشهد تدارک دیده شده که در تالیف آن دوستان ایرانی، افغان و تاجیک با یکدیگر همکاری خواهند داشت و سرپرستی آن فعلاً به آقای ابوطالب مظفری سپرده شده است.
به گفته جعفریان این فصلنامه به احتمال زیاد با عنوان «دُرِّ دری» منتشر خواهد شد.
مدیر دفتر فارسیزبانان حوزه هنری تصریح کرد: برنامهای برای برگزاری همایشهای مشترک با کشورهای فارسیزبان طراحی کردهایم که در اجرای آن موسسه فرهنگی اکو نیز قول همکاری مساعد به ما داده است. در گام اول برگزاری این همایشها نیز در تدارک برپایی نکوداشت اقبال لاهوری هستیم و برنامه نکوداشت سیدعلی همدانی را هم در نظر داریم.
جعفریان ادامه داد: برپایی مجموعهای از رفت و آمدها میان شاعران و نویسندگان ایرانی، افغان و تاجیک نیز از دیگر برنامههای در دست برنامهریزی است و سعی داریم در این راستا به برگزاری شب شعرهای مشترکی میان کشورها بپردازیم. در همین زمینه با دوستان فعال در بنیاد امام رضا (ع) مشغول رایزنی هستیم که با توجه به اجرای شب شعرهایی از سوی آنها با حضور شاعران افغان در حاشیه همایش شعر رضوی، به اجرای شب شعرهای مشترک با حضور این شاعران به مناسبتهایی مانند روز ملی شعر و ادب و یا مناسبتهای مشابه موفق شویم.
