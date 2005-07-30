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۸ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۹

انتقال آموزه هاي ديني به كودكان و رسالت كتاب و ادبيات ( 1 )

محمود رضا برازش : نوشتن براي كودكان و نوجوانان برخلاف ظاهرش ، كاري پيچيده است

محمود رضا برازش : نوشتن براي كودكان و نوجوانان برخلاف ظاهرش ، كاري پيچيده است

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : محمود رضا برازش - مدير شركت انتشاراتي " به نشر " ، گفت : در طول مدت پنج سال گذشته ، آموزش مفاهيم ديني به كودكان و نوجوانان را در صدر كارهاي خود قرار داده ايم .

اين مديرانتشاراتي درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، ضمن بيان مطلب فوق افزود : در راستاي تبيين سياستهاي اين انتشارات و با مشاوره هايي كه با صاحبنظران در خصوص خلاء هايي كه در زمينه مسائل ديني در حيطه آموزش هاي كودكان احساس  شد تا كنون تعداد 175 كتاب به چاپ رسانده است و حدود 200 كتاب ديگر در اين زمينه در دست چاپ دارد .

 

محمود رضا برازش تصريح كرد : " به نشر " با سابقه بيست سال ( از سال 79 ) كار خود را به صورت جدي در مورد كودكان و نوجوانان آغاز كرده است و با توجه به اينكه نويسندگي براي كودكان و نوجوانان بر خلاف ظاهرش داراي پيچيدگيهاي خاص خودش مي باشد و بنابراين نمي توان انتظار داشت كه در اين مدت زمان همه ابعاد نيازهاي كودكان را پوشش داد .

 

برازش ضمن بر شمردن سابقه موفقيت هايي كه در زمينه شعر و قصه براي كودكان در اين انتشارات بيشتر به آن بهره داده شده است مسئله كتابهاي  تاليفي است كه سعي كرده ايم بر اساس نياز سنجي و اهميت دادن به طرح هاي برتر موضوع تاليف و نگارش قصه ها را جدي تر بگيريم .

 

حميد رضا نگهبان مسئول حوزه ادبيات اداره اهل قلم و بررسي  آثارنيزدر ادامه گفت : تا كنون در طي سالهاي 81 و 83  موفق به دريافت جايزه كتاب سال در حوزه ادبيات كودكان شده ايم و همچنين در سال 82 در بيستمين دوره كتاب سال از اين موسسه تقدير به عمل آماده است .

 

نگهبان با اشاره به اين موضوع كه حداقل پنجاه  درصد انتقال مفاهيم به كودكان از طريق تصاوير كتابها مستقل مي شود افزود : در راستاي كارها و برنامه هاي اين موسسه براي كودكان تا كنون سه نمايشگاه در زمينه تصويرگري كتاب كودك و نوجوان در طي چند سال  اخير انجام داده ايم كه در جريان آن استعدادهاي خوبي را در اين زمينه شناسايي كرده ايم .

 

وي با اشاره به اين مطلب كه تا كنون در حوزه ادبيات كودكان اولويت هاي زيادي را اين موسسه پاسخ داده است اظهار داشت : يكي از موضوعاتي كه بايد به آن پرداخت آموزش زيارت به كودكان و نوجوانان از طريق شعر و قصه است كه فقط در مرحله طرح باقيمانده  است ولي در بقيه زمينه هاي مفاهيم ديني نظير موضوعاتي چون قيام عاشورا ، امام زمان ،معصومين ،امام رضا و..... بسيار خوب فعاليت كرده ايم و رشد خوبي داشته ايم .

 

نگهبان با اشاره به اينكه هنوز بايد در بسياري از موضوعات ديگر ديني در حوزه ادبيات كودكان كار كرد اذعان داشت : در حال حاضر به مرحله اي نرسيده ايم كه كار را تمام شده بدانيم و هنوز نياز به طي مسير زيادي داريم ،  بايد به ضرورت هاي بيشتري پرداخت .

 

وي همكاري نهادها و ارگانها و سازمانهاي فرهنگي ديگر در سطح كشور را براي به  ثمر رساندن برنامه هاي آموزش مفاهيم ديني به كودكان را ضروري دانست و خاطر نشان ساخت :  رفع نياز در زمينه آموزش مفاهيم ديني به  كودكان نمي تواند قائم به يك موسسه باشد ، آن هم در شرايطي كه اين انتشارات در يك شهرستان و از پايتخت دوراست ،  بايد همگان در اين مسير همت كنند هر چند كه خود خانواده ها نيز مي توانند نقش مهمي را ايفا كنند .


درحال حاضر كتابهايي چون : مانند ستاره ،  اثر سيد احمد ميرزاده ،  اسم تو يعني بهار، سروده حميد هنرجو ، ماه غريب من و داستان يك مرد ، نوشته مجيد ملا محمدي  و ... ازجمله كتابهايي است كه اين موسسه در دست چاپ دارد .

کد مطلب 211499

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