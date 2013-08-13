تحریم ها تاثیری در روابط تجاری ایران و افغانستان نداشته است/ افزایش مبادلات تجاری

محمد حبیب الله غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بافت فرهنگی، زبانی و تاریخی بین دو ملت ایران و افغانستان به گونه ای است که قدرتهای سیاسی قادر به از هم گسیختن آن نخواهند بود، اظهار داشت: وابستگی های فرهنگی، دینی، مذهبی، تاریخی و ... بین این دو ملت نشان دهنده عمق این بافت است.

وی با بیان اینکه هر کشوری با کشورهای همسایه خود مرز جغرافیایی دارد، یادآور شد: مرز جغرافیایی ایران و افغانستان ویژگی دارد که هیچ قدرتی نمی تواند آن را از هم جدا کند.

عضو اتاق بازرگانی افغانستان تصریح کرد: مشترکات بین دو ملت ایران و افغانستان چنان به هم آمیخته شده که نمی توان گفت این روابط تحت تاثیر موضوع گیری ها قرار می گیرد.

غلامی با اشاره به اینکه زمینه ها و فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان فوق العاده مساعد است، گفت: کشورهای مختلفی مثل ترکیه، چین، امارات، کره جنوبی و کشورهای جنوب شرقی آسیا محصولات خود را در بازار افغانستان به فروش می رسانند و در کار خود نیز موفق هستند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تحریم ها هیچ تاثیر در روابط تجاری ایران و افغانستان نخواهد داشت، اظهار داشت: تحریم ها نه تنها تاثیری در کاهش روبط تجاری ایران و افغانستان نداشته بلکه باعث توسعه این روابط شده است.

غلامی با بیان اینکه افغانها با نقدینگی به ایران می آیند و نیازی به نقل و انتقالات بانکی نیست، افزود: روابط تجاری ایران و افغانستان سال به سال افزایش می یابد.