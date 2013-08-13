بیش از 71 هزار تن جو در استان سمنان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد امير رضوي پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران درمحل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اعلام برداشت جو از مزارع استان سمنان گفت: این رقم نسبت به سال قبل از رشد ۶.۲۴درصد برخوردار است.

وی با بیان اینکه امسال در ۲۴ هزار و ۵۳۴ هكتار از مزارع استان سمنان بذرجو آبي و ديم كشت شده است افزود: از هر هكتار به طور ميانگين سه هزار و ۷۴ كيلوگرم محصول از مزارع آبي و دو هزار و ۲۵۰ كيلوگرم از مزارع ديم محصول برداشت شد.

مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان با بيان اينكه ميامي با هشت هزار و ۵۰ هكتار بيشترين سطح زير كشت جوي آبي و ديم استان سمنان را به خود اختصاص داده است گفت: پنج هزار و ۳۰۰ هكتار در گرمسار، سه هزار و ۵۰۰ هكتار در آرادان، سه هزار و ۲۰۰ هكتار در شاهرود، دو هزار و ۲۴۰ هكتار در دامغان، دو هزار و ۱۳۲ هكتار در سمنان و ۱۱۲ هكتار از مزاراع آبي در مهديشهر به كشت جو اختصاص داشت.

رضوی افزود: با توجه به وجود بيشترين سطح زير كشت جو (آبي و ديم) در شهرستان ميامي، بيش از ۲۳ هزار تن محصول در اين شهرستان برداشت شد و شهرستان گرمسار با ۱۵ هزار و ۹۰۰ تن در رتبه بعدي قرار دارد.

وی گفت: وجود اقليم مناسب، مبارزه دقيق و اصولي با آفات و امراض و نبود بروز بيماري ها از جمله زنگ، نداشتن خسارت ناشي از سرما، توصيه هاي فني ارائه شده از سوي كارشناسان بخش خصوصي و دولتي و افزايش سطح زير كشت از عوامل افزايش توليد در سالجاري بوده است.

رضوی تصریح کرد: در سال زراعي قبل، از ۲۰ هزار و ۸۶۱ هكتار مزارع جوي استان سمنان به ميزان ۵۷ هزار و ۴۰۰ تن محصول برداشت شده بود.

مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان افزود: در سال زراعی 92-91 بیش از شش هزار هکتار باغ و بیش از 22 هزار هکتار مزارع گندم و جو تحت پوشش بیمه قرار گرفت که نسبت به سال زراعی پیشین به ترتیب از رشد 33 و 14 درصدی برخوردار است.

وی گفت: باید برنامه‌ریزی شود تا پایان برنامه، 50 درصد از محصولات کشاورزی استان سمنان، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، از این‌رو باید با برنامه‌های آموزشی و جلب اعتماد بهره‌برداران بخش، موضوع محقق شود.

رضوی کمک کردن به هضم غذا، کاهش سطح کلسترول، پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی – عروقی - نارسایی قلبی و جلوگیری از دیابت را از خواص جو برشمرد و گفت: در سال‏جاری بیش از 36 هزار هکتار از مزارع آبی و دیم استان به کشت گندم اختصاص داشت.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: شهرستان میامی با 15 هزار و 500 هکتار اراضی زیرکشت بذر گندم آبی و دیم بیشترین سطح را به خود اختصاص داده بود و شهرستان‏های شاهرود با هفت هزار و 785 هکتار و گرمسار با پنج هزار و 500 هکتار در رتبه‏ های بعدی بودند.

وی بیان کرد: برای کشت گندم آبی در سال زراعی جاری (92-91) با حدود هفت هزار نفر از کشاورزان گندم کار برای کشت ارقام آبی پیشتاز، سایونز، الوند، گاسکوژن، کویر و ارقام دیم کوهدشت، آذر دو و زاگرس قرارداد کشت بسته شده است.

رضوی در خاتمه بیان کرد: در هر شهرستان یک تا دو شرکت خدمات مشاوره‏ ای در کنار کارشناسان بخش دولتی بر عملیات کاشت تا برداشت نظارت داشتند.