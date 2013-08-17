ناصر چشم‌آذر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آهنگسازی مجموعه تلویزیونی "کارا و کوشا" که برای گروه کودک و خردسال شبکه دو ساخته شده است، بیان کرد: آهنگ تیتراژ ابتدایی این مجموعه تلویزیونی که به سفارش علی زارعان مدیر گروه خردسال و کودک شبکه دو و کارگردانی وحید حسینی تهیه شد، حدود دو هفته طول کشید و بعد صداپیشگان بر روی آن آواز خواندند.

وی درباره المان‌های ویژه به کار گرفته شده برای آهنگسازی و موسیقی این مجموعه اظهار کرد: من قبل از اینکه شروع به ساخت موسیقی برای این کار کنم از مسئولان برنامه خواستم که قسمت‌هایی از برنامه را به من نشان دهند اما چون کار هنوز کلید نخورده بود این امر میسر نشد و من تنها با دیدن عکس‌هایی از نقش دو کاراکتر کارا و کوشا متوجه فضای برنامه شدم و بر این اساس آهنگ‌ها تنظیم شدند.

این آهنگساز ادامه داد: می‌دانستم که این برنامه برای گروه سنی زیر هفت سال تولید می‌شود و بر همین مبنا ملودی ها را با استفاده از سازهای الکترونیک، فلوت، تنبک و ... تنظیم کردم.

آهنگساز فیلم "خواهران غریب" سبک کار در این مجموعه جدید را پاپ عنوان کرد و گفت: در این کار نمی‌شد از موسیقی سنگین و یا حتی تلفیق پاپ و سنتی استفاده کرد بنابراین سازهای زهی آرشه‌ای، موسیقی زیر کار را با ملودی‌ها و ریتم‌هایی که برای سنین کودکان مناسب باشد، همراهی کردند.

آهنگساز فیلم‌های "سوپراستار" و "آتش بس" درباره تفاوت ساخت و تنظیم آهنگ برای کودکان و بزرگسالان بیان کرد: ریتم‌ها و ملودی هایی که برای کودکان در نظر گرفته می شود نباید سنگین و سخت باشند بلکه باید از ظرافت برخوردار باشند تا بتوان با چند بار شنیدن آنها را حفظ و تکرار کرد. حتی در این کار برای صداپیشگان هم نمی توان از سنین بزرگسال استفاده کرد و همه موارد باید هماهنگ با کار کودک باشد.

موسیقی "کارا وکوشا" شامل 20 ترانه است که با هدف آشنایی بهتر با کار و کارآفرینی برای کودکان ساخته شده اند. هنرمندانی مثل ناصر صبوحی، حسن‌زاده، فرزاد برزنده و ناصر چشم‌آذر به عنوان آهنگساز با این پروژه همکاری می‌کنند و شعرها نیز توسط زهرا حق‌جویی و نرگس جعفری سروده شده‌اند و در این برنامه تیتراژ نخست با آهنگسازی ناصر چشم آذر ساخته شده است.