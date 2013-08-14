وضعیت دریاچه ارومیه کمی بهتر شد/ سطح آب 24 سانتیمتر بالا آمد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون وسعت دریاچه ارومیه حدود 90 کیلومتر مربع افزایش یافته است. حجم فعلی آب موجود در درياچه اروميه نیز 12.60 ميليارد مترمكعب گزارش شده در حالی که ميزان آب موجود در درياچه در زمان مشابه سال آبي گذشته 11.83 ميليارد مترمكعب بود.

وسعت درياچه اروميه هم اکنون 3476.94 کیلومترمربع گزارش شده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 89.99 کیلومترمربع افزایش یافته است. وسعت دریاچه ارومیه در زمان مشابه سال آبی گذشته 3386.95 کیلومترمربع گزارش شده بود.

براساس این گزارش، سطح فعلی آب درياچه اروميه در مقايسه با سال آبي گذشته 24 سانتيمتر افزايش يافته است. تراز سطح آب درياچه اروميه در حال حاضر 1270.87 متر اعلام شده و اين در حالي است كه تراز آب سطح درياچه اروميه در مدت مشابه سال آبي گذشته، 1270.63 متر بوده است.