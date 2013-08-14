هوشمندسازی 40 هزار مجمتع آموزشی تا پایان تابستان/ تبلت در مدرسه پایتخت

یوسف نوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند هوشمندسازی مدارس کشور با بیان این مطلب گفت: طرح فراگیر هوشمندسازی مدارس از یکسال و نیم پیش شروع شده و در این مدت نیز پژوهشهای لازم در حوزه نحوه هوشمندسازی مدارس از سوی مرکز سنجش و مرکز فناوری ارتباطات آموزش و پرورش انجام شده است.

وی افزود: نتایج پژوهشها حاکی از آن است که زیرساختهای لازم در اکثریت مدارس کشور فراهم شده است، اما در حوزه کاربرد باید تلاشهایی برای آموزش فرهنگیان انجام شود تا معلمان با توانمندی کامل از ابزار و ادوات هوشمند برای آموزش دروس و انتقال صحیح مفاهیم به دانش آموز استفاده کنند.

به گفته نوری، دوره‌های آموزشی هوشمندسازی با همکاری مرکز نیروی انسانی آموزش و پرورش باید برای فرهنگیان به صورت حضوری و نیمه حضوری برگزار شود که هماهنگی لازم برای برگزاری این کلاسها انجام شده است.

وی با اشاره به هوشمندسازی مجتمع های آموزشی توضیح داد: یکی از برنامه های اصلی ما برای سال تحصیلی جدید هوشمندسازی مجتمع های آموزشی روستانی است که به این منظور نیز بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز آنها اختصاص داده شده است و تا پایان تابستان و قبل از شروع سال تحصیلی جدید بیش از 40 هزار مجتمع روستایی و مدارس عشایر هوشمند می شوند.

وی ادامه داد: همچنین سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور اعتباری معادل 413 میلیارد ریال برای تجهیز و هوشمندسازی مدارس به ویژه مدارس جدیدالتاسیس اختصاص داده است که با تجهیز این مدارس، می توان گفت که روند هوشمندسازی مدارس در سه – چهار سال اخیر به ویژه در دو سال اخیر روند رو به پیشرفتی داشته است.

تبلت در سال تحصیلی جدید به سه مدرسه پایتخت وارد می شود

نوری درباره ورود تبلت به مدارس پایتخت برای سال تحصیلی جدید توضیح داد: این طرح در سه مدرسه از مناطق مختلف شهر تهران به صورت پایلوت اجرایی می شود تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه درصدد بومی سازی استفاده از تبلت در مدارس کشور هستیم، افزود: در صورتیکه امکان بومی سازی تبلت برای دانش آموزان وجود داشته باشد، پس از بررسی نهایی و مثبت بودن نتایج آن، تبلت به مدارس وارد می شود.

نوری با اشاره به اینکه تکلیف ورود تبلت به مدارس تا مهرماه سال آینده مشخص می شود، افزود: در حال حاضر در بسیاری از مدارس دنیا از تبلت برای سیستم آموزشی استفاده می کنند و ما نیز ضمن مطالعه تجارب این کشورها، درصدد بومی سازی آن با فرهنگ و هویت ایرانی هستیم.