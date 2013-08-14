هدیه روزخبرنگار به تمامی خبرنگاران استان البرز تعلق می گیرد

حسین زودبین در آستانه برگزاری بزرگداشت روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مراسم بزرگداشت روزخبرنگار در استان گفت: آنچه در ستاد تکریم روز خبرنگار به اجماع نظر گروهی رسیده ملاک نحوه برگزاری بزرگداشت روزخبرنگار برای اهالی رسانه است.

هدیه روزخبرنگار حقی همگانی است

وی با بیان اینکه هدیه روزخبرنگار یک حق همگانی است، اعلام کرد: تلاش خبرنگاران را هیچ گونه نمی توان پاسخ داد و هدیه روز خبرنگار نیز حقی همگانی برای اهالی رسانه و تنها یادبودی بر تلاشهای بی شائبه و شبانه روزی آنان است؛ این حقوق کلیه خبرنگاران و فعالان این عرصه را که به عنوان خبرنگار، عکاس و... در استان فعالیت دارند شامل می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ضمن اشاره به برگزاری مراسم روزخبرنگار که روز پنجشنبه در استانداری البرز برگزار خواهد شد؛ بیان کرد: به جهت آنکه برخی از مطالبات تا به اکنون وصول نشده است، تنها مراسمی نمادین روز پنجشنبه در سالن شهدای دولت استانداری با حضور مسئولان ارشد استانی برگزار خواهد شد و حضور سرپرستان موجب محرومیت خبرنگاران از هدیه این روز نخواهد شد.

وی ادامه داد: به محض وصول مطالبات در کوتاه ترین زمان ممکن هدیه کلیه خبرنگاران استان اهداء خواهد شد.

ظرفیت سالن، امکان دعوت از خبرنگاران را محدود ساخت

این مسئول در خصوص دعوت صرف از سرپرستان رسانه ها در این مراسم نیز گفت: به جهت آنکه ظرفیت سالن شهدای دولت استانداری محدود است و شأن و جایگاه خبرنگاران نیز بالاتر از آن است که در مراسمی خاص این صنف با محدودیت مکان و فضا روبرو شوند، به همین جهت نیز تنها از سرپرستان رسانه ها و یک نفر خبرنگار به انتخاب سرپرست رسانه دعوت به عمل آمده است.

نحوه برگزاری مراسم روزخبرنگار با اجماع نظر «اعضای ستاد تکریم بزرگداشت روز خبرنگار» شکل گرفت

زودبین همچنین بیان کرد تمامی تلاش ها برآن بود تا به بهترین نحو ممکن شاهد برگزاری مراسم روزخبرنگار در استان باشیم تا به نحوی هر چند کوچک از زحمات تلاشگران این عرصه بهره مند شویم.

این مسئول گفت: اصحاب رسانه باید این نکته رانیز مد نظر داشته باشند که روند برگزاری بزرگداشت روزخبرنگار با رأی اعضای ستاد که شامل؛ سرپرست اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری البرز ابراهیم کردلو، مهدی عسگری مشاور جوان استاندار، مهدی عسگری مورودی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مهدی کریمایی رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات، جعفری رئیس بسیج رسانه، علیرضا پیغمبر دوست نماینده شهرداری کرج و همچنین از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجتبی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین زودبین است به اجماع رسیده است و اظهار نظر شخصی در خصوص برگزاری این مراسم وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: تمامی تصمیمات بزرگداشت روزخبرنگار نیز در استانداری البرز با حضور اکثریت اعضا اخذ شده است؛ میزان هدیه و روند چگونگی اهداء هدایای این روز نیز با تصمیم اعضا مشخص شده است.