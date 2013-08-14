شهرداری پروانه ساخت مصلای زنجان را رایگان صادر کرده است

حبیب ملایی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شهرداری در طول یک سال گذشته برای احداث مرکز خیریه مهرانه برای صدور پروانه که 700 میلیون تومان بود هزینه ای از این انجمن دریافت نکرده کرده است.

وی در ادامه افزود: برای احداث مرکز درمانی بیماران کلیوی که 450 میلیون تومان هزینه لازم برای صدور پروانه بود شهرداری صدور پروانه را رایگان برای این انجمن صادر کرد.

شهردار زنجان یادآورشد: برای احداث ساختمان بیماران ام اس هم برای صدور پروانه هیچ گونه مبلغی دریافت نشده است .

یگانه گفت: حسینیه اعظم زنجان در بافت فرسوده و تاریخی استان واقع شده بنابراین در این راستا اقدامات خوب و مثبتی در این منطقه انجام شده است.

وی به پروژه مجتمع تجاری و فرهنگی در دو منطقه گلشهر کاظمیه و پونک اشاره کرد واظهار داشت: این دو شهرک از شهرکهای اقماری و محروم استان هستند که با احداث این پروژه خدمات خوبی به مردم این منطقه و شهرکهای دیگر ارائه می شود.

شهردار زنجان گفت: در این راستا شهرداری و شورای شهربرای روند سریع اجرای این پروژه همکاری و تخفیفات لازم را در دستور کاری خود دارد.

یگانه یاد آورشد: احداث چنین مجتمعی در این دو منطقه بسیاری از مشکلات خدماتی و فرهنگی این دو منطقه را حل می کند.