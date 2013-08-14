دانشگاه ها بايد تبديل به كانون آزاد انديشي شوند/ توسعه علمي در هر استاني نشان بلوغ فكري مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر ملك سليماني در آيين معرفي دانشگاه آزاد همدان به عنوان منطقه 23 كشور، عنوان كرد: انسجام بخشيدن به امور و برنامه ريزي براي آينده دانشگاه آزاد از مسئوليت هاي خطير مديران اين دانشگاه در برهه تاريخي كنوني است.

زيرساختهاي علمي براي تحول مهيا است

وي ادامه داد: زيرساختهاي علمي براي تحول در دانشگاه هاي آزاد كشور مهيا است.

رئيس منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اينكه براي نگاه درست به آينده بايد زيرساختهاي آن را فراهم كنيم، اذعان داشت: منطقه اي شدن همه دانشگاههاي آزاد كشور كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است يكي از اين مصاديق است.

سليماني عنوان كرد: نيازمند ساختار جديد و برنامه هاي عملياتي در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي هستيم.

وي با اشاره به اينكه ممانعت كشورهاي خارجي از انتشار مقالات اساتيد دانشگاه هاي ايران در مجلات معتبر خارجي زمينه شكوفايي علم را در كشور فراهم مي كند، گفت: آنچه كه روي داده زمينه را براي حركت در اصول كلي دانشگاه ها فراهم مي كند.

رئيس منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي، بيان داشت: رهبري بارها بر لزوم رسيدن به اهداف علمي با اجراي اصول كلي نظام تاكي داشته اند.

سليماني اظهار داشت: رهبري بارها بر روي اصول كلي نظام تاكيد داشته اند.

دانشگاه ها بايد مولد علم باشند

وي با تاكيد بر اينكه دانشگاه ها بايد مولد علم باشند، عنوان كرد: بايد در دانشگاه ها آزادانديشي منطقي حاكم شود.

رئيس منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: دانشجو نمي تواند در برابر مسائل اساسي اعتقادي ساكت باشد.

توسعه علمي در هر استاني نشان از بلوغ فكري مسئولان آن استان دارد

سليماني با برشمردن اصول كلي مديريت در دانشگاه آزاد خطاب به مسئولان حاضر گفت: توسعه علمي در هر استاني نشان از بلوغ فكري مسئولان آن استان دارد.

وي در پایان با تاكيد براينكه همه براي توسعه زيرساخت ها بايد با يكديگر همكاري كنند، گفت: در همدان همه مسئولان يكرنگ و صميمي هستند.