برپایی اجتماع عظیم عزاداران امام صادق(ع) در مشهد حرکتی فرهنگی و اجتماعی است

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی در حاشیه جلسه هماهنگی مراسم اجتماع عزاداران در سالروز شهادت امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تاکید نماینده مقام معظم رهبری در مشهد مقدس ، آیت الله واعظ طبسی، یکی ، دو سال است که حرکتی اجتماعی فرهنگی در مشهد به پرچمداری نظام اسلامی برگزار می شود .

وی افزود: شش شهرستان در خراسان رضوی اجتماع را بر پا داشتند و در برخی شهرستانها پر رنگ تر انجام شد و البته برای برگزاری این اجتماع باید در شهرستانها تدابیر ویژه اتخاذ شود.

وی بر ایجاد محتوی در شعارها و سخنرانی ها در برگزاری این اجتماع تاکید کرد و این اجتماع را حرکتی موثر در ترویج مکتب معرفتی اهل بیت دانست.

حجت الاسلام مرویان حسینی بر ضرورت اطلاع رسانی از طریق رسانه ها در جهت ترویج سیره امام صادق خصوا در این روز تاکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ امام صادق (ع) می تواند تاثیرات فرهنگی مثبتی در جامعه داشته باشد.

وی افزود: یکی از این تاثیرات این است که جامعه بن مایه معرفت اهل بیت را دریافت می کند و وحدت و انسجام اسلامی حفظ خواهد شد و توجه به جایگاه نظام ولایت در جامعه اسلامی شکوفا می شود.

حجت السلام مرویان حسینی توصیه کرد: در مساجد ائمه جماعات سبک وسیره زندگی امام صادق (ع) را برای مردم بیان کنند.