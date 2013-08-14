بزرگراه همت تا پایان سال به کلاک می رسد/ قطار شهری کرج- هشتگرد تغییر مسیر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، استان نوپای البرز در حالی از داشتن زیرساخت های مناسب عمرانی در اغلب بخش ها محروم است، که تلاش شده است با سرعت بخشیدن و اهتمام جدی در چند پروژه مهم استان، کمی زیرساختهای موجود در بخش راه و حمل و نقل تقویت شود.

یکی از این زیرساخت ها در استان البرز که نقش بسیار مهمی در کاهش ترافیک میان تهران و کرج و سایر شهرهای عبوری از این مسیر دارد، پروژه بزرگراه همت است که درگیر معارضین شده است و مسئولان در تلاشند با رفع معارض سریع تر فازهای بعدی این پروژه مهم را به بهره برداری برسانند، موضوع مسکن مهر در استان البرز به عنوان یکی از استانهایی که بیشترین تعداد مسکن مهر را در خود جای داده است از دیگر اولویت های عمرانی استان است.

همچنین مسئله مهم دیگر در حوزه شهرسازی، موضوع قطار شهری و توسعه خطوط آن تا هشتگرد و بهره برداری از خطوط درون شهری و همچنین بحث ایستگاه راه آهن کرج و مقام سازی مسکن روستایی و شهری در استانی با تراکم جمعیت بالا و خطر پذیری بسیار در مقابل زلزله است این مسائل ما را بر آن داشت تا در یک روز کاری راهی دفتر معاون عمرانی استانداری البرز شویم.

وی که پیش تر مسئولیت های فراوانی را قبل از استان شدن البرز نیز بر عهده داشت و سالها در مقام معاون برنامه ریزی فرمانداری کرج و سپس اداره کل کار ، رفاه و امور اجتماعی زیر رو روی این شهر و مشکلاتش را می شناسد و از قضا رابطه خوبی نیز با اصحاب رسانه دارد، در یک روز شلوغ کاری پاسخگوی سوالات ما شد.

کاوه حدادپور در خصوص اولویت های عمرانی استانداری البرز افزود: مهمترین اولویت های عمرانی در سطح استان، در قالب پروژه مهر ماندگار بودند که تمام تلاش دولت بر این بود که تا پایان امسال به اتمام برسند، تعداد پروژه های مهر ماندگار در سطح استان البرز زیاد نیستند ولی دارای اهمیت زیادی هستند، اولین پروژه، اتوبان همت است، در ادامه پروژه قطار شهری کرج قرار دارد و سومین پروژه قطار بین شهری کرج - هشتگرد است.

پروژه همت به کجا رسیده و چه زمانی فازهای بعدی به بهره برداری می رسد؟

حدادپور در رابطه با پروژه همت با بیان این مطلب افزود: این پروژه شامل 3 فاز است که مورد بهره برداری قرار گرفته است، هم در قسمت رفت از کرج به تهران و هم در قسمت برگشت یعنی از تهران به کرج از محدوده شهرداری تهران شروع شده و تا انتهای ایستگاه گرمدره ادامه خواهد داشت.

وی در رابطه با فاز دوم همت با اشاره به این موضوع گفت: در 12 کیلومتر از این پروژه رفع معارض صورت گرفته است و در ادامه پروژه به ریز دانه های برخورد کرده ایم، این ریزدانه ها، خانه های کوچک مسکونی است، که با صاحبان آنها وارد بحث تملک شده ایم و تا انتهای سال 92 این فاز نیز به طور کامل بهره برداری خواهد شد.

پروژه اتوبان همت

حدادپور افزود: طبق زمان بندی مقرر پروژه در حال پیشرفت است و هر جا که کار به معارض کشیده می شود پروژه با کمی تاخیر به پیش می رود و این چنین مشکلات در زمانبندی های طرح لحاظ شده است، در ادامه اگر رینگ جنوبی بخواهد از داخل شهر گذر کند، ممکن است 10 واحد مسکونی در مسیر پیشرفت پروژه قرار بگیرند، که در این صورت باید با اهالی این واحدهای مسکونی وارد مذاکره شده تا این معارض ها را از میان برداشت در این صورت پروژه متوقف نخواهد شد ولی با کندی پیش خواهد رفت.

حدادپور خاطر نشان کرد: که از لحاظ زمانبندی عقب نیستیم ولی شتابی که باید وجود داشته باشد اتفاق نیفتاده است، که این امر به خاطر وجود معارض هاست، ولی هم اکنون با رفع وجود معارض ها پروژه در مسیر زمانبندی خود در حال اجراست.

حدادپور تاکید کرد: در پروژه های عمرانی چند عامل وجود دارد که مهمترینش، اعتبارات است یعنی اگر اعتبارات به موقع تزریق شود پروژه ها به زودی به اتمام خواهند رسید، پروژه همت نیز از این قائده مستثنی نیست و اگر اعتبارات به موقع داده شود این پروژه تا پایان سال 92 به اتمام خواهد رسید.

وی در ادامه گفت: طبق برنامه ریزی اداره راه و شهر سازی و پیمانکاران تا پایان امسال خط 12 کیلومتری که تا ورودی کلاک رفع معارض نیز شده است، به اتمام خواهد رسید. و رینگ جنوبی از گرمدره، فردیس و قسمتی از محمد شهر، و در عین حال رینگ شمالی از باغستان، عظیمیه و گوهردشت خواهد گذشت و این 2 رینگ بعد از کمال شهر در اتوبان تهران - قزوین متصل خواهد شد.

قطار شهری کرج و هشتگرد به کجا رسیده است؟

حدادپور افزود: در بخش قطار شهری کرج حفر تونل به پایان رسیده است، و تونل کاملا در خطوط کشیده شده است و ایستگاههای قطار شهری در حال تکمیل و مقاوم سازی هستند. از آن جایی که قطار شهری پروژه بسیار پرهزینه ای است، اگر اعتبار به موقع وجود داشته باشد می توان امیدوار بود که تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

کارگران در حال کار در تونل قطار شهری کرج

وی تاکید کرد: پروژه قطار شهری کرج - هشتگرد با سرعت به پیش می رود، قرار بود تا آخر امسال به بهره برداری برسد ولی با وجود مشکلات زیاد این امر محقق نخواهد شد. این پروژه با مشکل طراحی مواجه شد، در طراحی قبلی قطار از درون شهر می گذشت ولی در طراحی جدید و با تفاهمی که با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری کرج و شورای شهر کرج انجام شد قرار بر این شد که با حفر تونل و گذشتن قطار از زیر زمین پروژه با کمی تغییرات به اجرا در آید.

شرایط ایستگاه راه آهن کرج و رعایت شان مسافران

حدادپور افزود: رشد ظرفیت راه آهن، به اندازه رشد جمعیت البرز نیست و این خود یک مشکل بسیار بزرگ است، و بعد از اینکه البرز به یک استان مستقل تبدیل شد پیگیری های مستمری صورت گرفت، و یک قطار به مسیر کرج – مشهد اضافه شد.

حدادپور گفت: در این سالها انتظار مردم استان برآورده نشده است، و در نظر سنجی های که به عمل آمده مردم این مسئله را عنوان کردند که چه فرقی بین مردم زنجان و قزوین با مردم البرز وجود دارد و این در صورتی است که آنها از ظرفیت های بالای راه آهن استفاده می کنند، ولی البرزی ها نه... وقتی کرج جزو استان تهران بود وضعیت همین بود و حالا که به یک استان مستقل تبدیل شده نیز وضعیت همین است.

حدادپور تاکید کرد: ساختمان های ایستگاههای راه آهن در خور شخصیت مردم در سطح، استان نیست و باید ارتقاء یابد، قدمت ایستگاهها به 50 سال پیش برمی گردد و باید در اولین قدم ایستگاهها را ارتقاء دهیم و از لحاظ سیستم گرمایش و سرمایشی و بهداشت نیز با مشکل مواجه هستیم، جای نشستن و استراحت مسافران از وضعیت خوبی برخوردار نیست و آسایش کامل برای مسافرین که یک مقدار زودتر در ایستگاه حاضر می شوند وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب گفت: بعد از اینکه البرز به یک استان مستقل تبدیل شد ساختار اداره ها ارتقاء پیدا کرد و به اداره کل تبدیل شد، و این در صورتی بود که در راه آهن این اتفاق نیفتاد، و نکته مهمتر این است که ظرفیت مدیریت و نیروی انسانی نیز در اداره راه آهن باید ارتقا پیدا کند.

یکی از ایستگاه راه آهن کرج

حدادپور گفت: برای حل مشکل در این زمینه متخصصین ما در حوزه ترافیک با افراد متخصص و صاحب نظر جلسه ترتیب دادند، و از افرادی که در زمینه فروش بلیط فعالیت می کنند و همچنین خود رئیس ایستگاه دعوت به عمل آمد، و پس از بررسی ها به یک جمع بندی رسیدیم و قرار بر آن شد که از آقای صاحب محمدی رئیس راه آهن جمهوری اسلامی ایران دعوت کنیم تا از ایستگاههای راه آهن بازدید کنند. صاحب محمدی دعوت ما را پذیرفت، ولی نظر خود بنده این بود که قبل از حضور صاحب محمدی در استان البرز، هیئتی از استانداری به آنجا بروند و جلسه ای به طور اختصاصی در این رابطه داشته باشند. ان شالله در هفته آینده این جلسه برگزار خواهد شد و پس از بررسی مشکلات کلی، صاحب محمدی برای بازدید از ایستگاههای راه آهن در استان البرز حضور پیدا خواهند کرد. و ان شالله این خواسته به حق مردم برآورده خواهد شد.

مقام سازی مسکن روستایی و شهری اولویت های مهم استانداری

حداد پور اظهار داشت: متولی مقاوم سازی در بخش روستاهها بنیاد مسکن است، و متولی مقاوم سازی در بحث شهرها اداره کل راه و شهرسازی است در استانداری 2 کارگروه تشکیل شده است که این کارگروه ها به دبیری اداره راه شهرسازی اداره میشود.

عدم رعایت استاندارد ها در ساخت خانه ها

وی درادامه تاکید کرد: یکی از این کارگروهها، ساماندهی سکونتگاهای غیر رسمی را در دستور کار دارد، در تمام کشورهای دنیا با چنین معضلی روبه رو هستند، در کلانشهرها بزرگ دنیا اقشار آسیب پذیر جامعه به خارج از شهرها هجوم آورده و شروع به ساختن واحدهای ساختمانی کوچک می کنند و به این ترتیب سکونتگاههای غیر رسمی به وجود می آید و این خانه فاقد استانداردهای شهری هستند و از حد اقل امکانات شهری بی بهره اند توسط این کارگروها این مناطق در سطح کرج شناسایی شدند که مهمترینش در شهرستان کرج خط 4 حصار است که با تلاشهای صورت گرفته این را وارد حریم شهر کرده ایم.

حداد پور خاطر نشان کرد: در اداره کل راه شهرسازی یک کارگروه به نام کارگروه سامان دهی بافت های فرسوده، در سطح استان فعال است و یک تجربه موفق را در کارنامه خود دارد. منطقه مرادآب یا همان زورآباد با وجود بافت های فرسوده که به صورت ریزدانه ساخته شده بودند و از استحکام استانداردی برخوردار نبود را سامان دهی کرد و با صرف هزینه که فرمانداری وقت و استانداری تهران انجام دادند زمین های در اختیار مردم قرار داده شد و مردم نیز پذیرفتند و شروع به ساخت و ساز کردند که این طرح با موفقیت به انجام رسید.

حدادپور در پایان گفتگو تاکید کرد: برای احیای بافت های فرسوده توسط اداره راه و شهرسازی باید رسانه پیش قدم شده و در آگاهی دادن به مردم اهتمام بورزند تا تجربه موفق زورآباد دوباره تکرار شود، و مردم بتوانند اعتماد کنند و خود پیش قدم شوند تا بافت های فرسوده شهری یکی پس از دیگری احیا شوند.

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گفتگو: ساره نوری