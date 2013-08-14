والیبال شهریار؛ تیم مستقل ندارد/ هزینه های میلیاردی خارج از توان شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، بازی تدارکاتی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با والیبالیستهای منتخب شهریار طی چند روز گذشته در محل سالن ورزشی شورا در این شهرستان برگزار شد که این رقابت با پیروزی تیم ملی پایان یافت.

به مناسبت برگزاری این مسابقه، حسین وزیری رئیس هیئت والیبال شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش شهریار از پتانسیل و استعداد بسیار مطلوبی برخوردار است که این مساله در حضور پررنگ ورزشکاران این شهرستان در تیمهای ملی مشهود است.

حضور پررنگ والیبالیستهای شهریاری در تیم ملی رده های سنی مختلف

این مسئول به والیبالیستهای ملی این شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حامد طاهروردی، سجاد دهنوی و روسل نجفی سه بازیکن امید شهریاری هستند که در اردوی تیم ملی حضور یافته و کمتر از 10 روز دیگر به مسابقات قزاقستان اعزام می شوند.

وی ادامه داد: مهدی مهدوی در تیم ملی بزرگسالان و محمد دلیری و معین معینی فر از شهریار در تیم ملی نوجوانان حضور دارند که این دو ورزشکار نوجوان نیز طی هفته گذشته از مسابقات جهانی نوجوانان مکزیک با دستانی پر و کسب مقام چهارم دنیا به کشور بازگشتند.

به دلیل مشکلات مالی؛ شهریار تیم مستقل والیبال ندارد

رئیس هیئت والیبال شهریار بیان کرد: جوانان و نوجوانان شهریاری از پتانسیل بسیار خوبی در عرصه ورزش برخوردارند، در زمینه امکانات سخت افزاری شامل سالن و تجهیزات توپی نیز می توان گفت وضعیت مناسبی در شهرستان وجود دارد اما مشکل عمده حوزه والیبال در شهریار، محدودیتهای مالی است.

وزیری خواستار توجه بیشتر مسئولان شهرستان در این زمینه شد و گفت: به دلیل مشکلات مالی، توان تشکیل تیم مستقل در این شهرستان وجود ندارد و در واقع شهریار در مسابقات سوپرلیگ و دسته یک، تیمی ندارد به همین دلیل هر کدام از بازیکنان مستعد این شهرستان مجبور به حضور در تیمهای سایر شهرستانهای و استانهای کشور هستند.

والیبالیستها در شهریار تمرین می کنند برای تیمهای دیگر مسابقه می دهند

این مسئول افزود: در واقع والیبالیستهای توانمند شهریار که حتی به تیم ملی نیز راه پیدا کرده اند، به دلیل نبود تیم مستقل، در این شهرستان تمرین می کنند اما ناچار به حضور در تیم شهرستانهای دیگر هستند و برای تیمهای دیگر مسابقه می دهند.

وی عنوان کرد: حضور ورزشکاران شهریار در تیمهای ملی رشته های مختلف ورزشی، نشانگر پتانسیل و استعداد ویژه جوانان این شهرستان است، در حال حاضر علاوه بر والیبال، در رشته های کشتی فرنگی، تکواندو، بوکس و... ورزشکاران شهریاری در تیمهای ملی حضور پررنگ و موثر دارند.

رئیس هیئت والیبال شهریار یادآور شد: استعدادهای بالقوه زیادی در این شهرستان وجود دارد اما فرصت و مجالی برای شکوفایی این استعدادها نیست، اگر حمایتهای مالی باشد، شهریار توانایی تشکیل تیمی برتر در سطح ملی را دارد.

هزینه میلیاردی تشکیل تیم مستقل، خارج از توان شهرستان است

در این زمینه همچنین احمد عبدالوند رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهریار ورزشکاران مستعد و مربیان مجربی وجود دارد که در نتیجه تلاش و همت این جوانان و مسئولان، تاکنون نفرات شاخصی از این شهرستان به تیمهای ملی رشته های مختلف معرفی شده اند.

این مسئول در پاسخ به خبرنگار مهر در زمینه مشکلات والیبال و نبود تیم مستقل در شهریار، بیان کرد: تیم دسته یک در شهریار وجود ندارد چراکه این امر منوط به تامین هزینه و حمایتهای مالی است، در این زمینه مسئولان شهرستان تاکنون تلاشهای بسیاری انجام داده اند اما به دلیل هزینه های بالا، توفیقی حاصل نشده است.

ضرورت جذب سرمایه بخش خصوصی

وی ادامه داد: تشکیل تیم و اداره آن نیازمند هزینه های میلیاردی است که بالاتر از توان شهرستان است و علیرغم تلاش و همکاری مسئولان ارشد شهرستان، نتیجه مطلوب محقق نشده است.

عبدالوند تاکید کرد: باید برای تشکیل تیم در شهریار از توان و سرمایه بخش خصوصی استفاده کرد که در این زمینه نیز به دنبال جذب اسپانسر هستیم اما همانطور که گفته شد هزینه های میلیاردی از توان شهرستان خارج است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار گفت: وظیفه ما در این اداره شناخت استعدادهای بالقوه، شکوفایی و پرورش نسل جوان و ورزشکار شهرستان است که در این راستا در حد توان تلاش شده و تاکنون نیز نتایج مطلوبی حاصل شده است.

کمبودها ناشی از محدودیت بودجه های تزریقی است نه بی توجهی!

این مسئول به افتخارآفرینیهای ورزشکاران شهریار در سطح استان اشاره کرد و متذکر شد: علاوه بر حضور بسیار تاثیرگذار ورزشکاران شهریار در تیمهای ملی و در کنار تمام مقامات و رتبه های برتری که این شهرستان در مسابقات استانی و شهرستانی کسب کرده است، در حوزه والیبال نیز قهرمانی والیبالیستهای جوان و نوجوان شهریار در میان شهرستانهای استان تهران موید تلاشهای صورت گرفته در این شهرستان است، در حوزه کشتی فرنگی و آزاد نیز پتانسیل بسیار ویژه ای در شهریار وجود دارد.

وی افزود: مسئولان ارشد شهرستان نیز از حمایت دریغ نمی دارند اما کمبودهای مالی، ناشی از محدودیت اعتبارات و بودجه های تزریقی است، در هر حال رایزنیهای ما برای جذب سرمایه خصوصی همچنان ادامه دارد تا در آینده های نزدیک علاوه بر رفع مشکلات عمده حوزه ورزش در شهریار، شاهد تشکیل تیم والیبال این شهرستان باشیم.

گفتگو از مهدیه رضایی