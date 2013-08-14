رسانه ها سبب اصلاح کار شهرداری شدند/ بانوان سکاندار اطلاع رسانی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی شامگاه سه شنبه در آینی تقدیر از خبرنگاران حوزه شهری گرگان افزود: همان قدر که از شهرداری انتقاد می شود به مردم نیز انتقاداتی وارد است و باید برخی مسائل را رعایت کنند، البته انتقاد از مردم باید به شکل آموزش بوده و آموزش صحیح به آن ها داده شود.

شهردار گرگان در مراسم تقدیر از خبرنگاران ضمن گرامی داشت یاد شهید صارمی گفت: شغل خبرنگاری در همه دنیا سختی هایی را دارد و این سختی ها گاهی به ایرادهای خود خبرنگاران و گاهی به حکومت ها بر می گردد. در همه نظام ها خط قرمزهایی وجود دارد و گاهی خبرنگاران نیز اشتباه می کنند. بنابراین اصل خط قرمز را باید پذیرفت و آن را رعایت کرد.

وی با اشاره به مشکلات شغل خبرنگاران اظهار کرد: همه ما قبول داریم که معیشت خبرنگاران سخت است و بالا رفتن قیمت کاغذ و نرخ ارزها مشکلات زیادی را برای خبرنگاران و مدیران مسئول به وجود آورده است. امیدوارم دولت جدید توجه بیشتری به مطبوعات داشته و مشکلات آنان را حل کند.

وی افزود: مطبوعات ما در عین شجاعت باید ادبیات قوی داشته و به لحاظ علمی و فنی قوی شوند در این صورت به تعداد خوانندگان مطالب افزوده خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورا ضمن تبریک روز خبرنگار در این جلسه اظهار کرد: نامه ای از سوی استانداری به دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و ادارات تابعه ارسال شده بود که هیچ ارگانی نباید مراسمی را برای تقدیر از خبرنگاران برگزار کنند و تنها مراسم روز خبرنگار به صورت متمرکز در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شود.

عبدالرضا چراغعلی ادامه داد: اما شورای شهر و شهرداری طبق سنت و احترامی که برای خبرنگاران قائل است این مراسم را برگزار کرد. معتقدم چه اشکالی دارد تمامی ادارات این مراسم را به صورت مجزا برگزار کنند.

بانوان سکاندار اطلاع رسانی در گلستان هستند

وی با اشاره به حضور گسترده بانوان در جلسه گفت: پررنگ ترین نقش اطلاع رسانی در استان ما را بانوان دارند. همه ما یک ید واحد هستیم و نباید از دادن تذکرات منصفانه در جامعه دریغ کنیم ما نیز پذیرای نقدهای صحیح هستیم و معتقدیم این نقدها باید گفته شود.

چراغعلی بیان کرد: آخرین روزهای کاری دور سوم شورا است و شورا در سرازیری افتاده، همچنین در بسیاری از ادارات تغییر و تحولات در حال انجام بوده و چه خوب است خبرنگاران قول ها و وعده هایی که مدیران داده بودند را رصد کرده و ببیند مدیران تا چه اندازه در جهت موضوعاتی که مطرح شده حرکت کردند.

یکی از اعضای شورای شهر در این جلسه اظهار کرد: به عنوان یک پیشکسوت در حوزه مطبوعات تجاربی را دارم و می دانم خبرنگاران بدون هیچ چشم داشت مالی و تنها به خاطر عشق به این کار خود را هدف تیر مصائب قرار می دهند و می خواهند پلی بین مردم و مسئولان در زمینه مسائل اجتماعی ایجاد کنند.

حبیب الله قلیشلی ادامه داد: خبرنگاران جوان باید این مسئله را مد نظر خود قرار دهند که در این عرصه بهتر است به گفته سعدی شاعر بزرگ ایران زمین با دوستان خود مروت و با دشمنان مدارا کنند. خبرنگاران در عرصه کاری خود اگر با افرادی برخورد می کنند که دانسته و یا ندانسته اقداماتی بر ضرر عموم جامعه دارند و یا دوستانی که جان نثار مردم هستند باید طریق مروت و مدارا را پیش بگیرند و زحمات همه را روشن کنند تا مردم زحمتکشان را بشناسند.

وی افزود: در حوزه خبر، تحلیل و گزارش خبرنگاران مسئول هستند و نباید بر اساس شنیده هایی که پایه و اساس ندارد و قبل از تحقیق کامل مطلب بنویسند و در این زمینه باید دقت نظر کافی را داشته تا از هر بحثی مبرا شوند.

یکی از خبرنگاران در این جلسه گفت: فضای عمومی استان برای حرفه خبرنگاری در استان نسبت به کسانی که در نشریات کشوری کار می کنند بسیار پر فشار است، در مراسم روز خبرنگار که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد صندلی ها پر از افرادی بود که گفتند همه آن ها خبرنگار هستند.

الهه موسوی ادامه داد: اما سوالی که در این بین مطرح می شود اینست که زمانی که بحرانی در استان اتفاق می افتد و یا در جایی حق و حقوق مردم زیر پا گذاشته می شود این همه خبرنگار کجا هستند که مشکلات مردم را منعکس و صدای آن ها را به گوش مسئولان برسانند.

موسوی در ادامه با اشاره به ساخت و ساز در تپه هزار پیچ گفت: تپه هزار پیچ یکی از مکانی های دیدنی شهر گرگان است اما درحال حاضر در بهترین نقطه آن ساختمانی در حال ساخته شدن است، بر چه اساسی شورا و شهرداری اجازه ساخت این ساختمان را در این منطقه داده است و اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد هزارپیچ نیز مانند ناهارخوران از دست خواهد رفت.

خبرنگار دیگری در این جلسه اظهار کرد: رسالت همه خبرنگاران چه در مطبوعات و چه صدا و سیما یکی بوده و همه آن ها در یک جبهه فعالیت می کنند اما در برنامه روز خبرنگار در تالار فخرالدین اصحاب رسانه منتقد هم بودند اما بهتر است که نقد ها منصفانه باشد.

رسول آبادی ادامه داد: در این گونه برنامه ها چه خوب است که از خبرنگاران منتقد منصف تجلیل شود. اگر خبرنگاری منصف بوده و مشکلات را مطرح می کند باید تقدیر شود و پیشنهاد می کنم از این خبرنگاران در اتاق فکر استفاده شود چراکه همه ما خواهان گرگانی زیبا هستیم.

در پایان این مراسم از خبرنگاران فعال در حوزه شهری تقدیر شد.