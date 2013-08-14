جاي نمايندگان كردستان در جلسات راي اعتماد مجلس به كابينه يازدهم خالي است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علني مجلس شوراي اسلامي براي بررسي سوابق وزيران دولت دكتر حسن روحاني و دادن راي اعتماد به آنها طي دو روز گذشته آغاز شده است و بر اساس اعلام رئيس مجلس شوراي اسلامي احتمال دارد كه اين روند تا روز پنج شنبه بعد از ظهر ادامه داشته باشد ولي در طي اين دو روز حتي نام و نشاني از شش نماينده مردم كردستان در مجلس وجود نداشته است و خبري از اظهار نظرهاي آنها در خصوص كابينه و اعضاي دولت يازدهم در ميان نيست.

با توجه به ابتكار صدا و سيماي جمهوري اسلامي براي پخش كامل جلسات علني مجلس اقشار مختلف مردم طي دو روز اخير در جريان كامل روند برگزاري اين جلسات قرار گرفتند و به همين دليل است كه بررسي وضعيت فعاليت هاي نمايندگان در خصوص اعلام موافقت و يا مخالفت با هر كدام از اعضاي كابينه نيز به صورت زنده و مستقيم از سوي مردم رصد و دنبال مي شود.

در دو روز اول برگزاري جلسات علني مجلس شوراي اسلامي نمايندگاني از استان ها و شهرستان هاي مختلف كشور در دو بخش موافق و يا مخالف با كليات كابينه و در ادامه در موافقت يا مخالفت با هر كدام از وزيران پيشنهادي به بيان ديدگاه هاي خود پرداخته اند.

در حالي كه در دو روز اول چندين نفر از نمايندگان هر كدام در يك نوبت و چندين نفر ديگر نيز در دو يا سه نوبت به عنوان موافق و يا مخالف كابينه دولت يازدهم به ارائه ديدگاه هاي خود پرداخته اند كه متاسفانه تا لحظه تنظيم اين گزارش هيچ نام و نشاني از نمايندگان كردستان در ميان نبوده است و حتي براي يك لحظه نوبت به شش نماينده كردستان نرسيد تا در مقام موافق و يا مخالف به اظهار نظر در خصوص كابينه بپردازند.

هر چند كه ساز و كارهاي قانوني متعددي براي تعيين نماينده موافق و مخالف كابينه در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي وجود دارد و البته در صورت ثبت نام بيش از دو نفر كار به قرعه كشي كشيده مي شود ولي به هر حال با توجه به پخش مستقيم جلسات مجلس انتظار جدي مردم استان كردستان از وكلاي خود اين بود كه حداقل در يك مورد و در انتظار حداقلي يك نفر از آنها در موافقت يا مخالفت با كابينه و يا يك وزير پيشنهادي به اظهار نظر مي پرداختند.

هر چند كه بر اساس گزارش خبرگزاري هاي مختلف كشور نام چهار نماينده كردستان در راستاي حمايت از كليات كابينه براي سخنراني در روز اول جلسه مجلس شوراي اسلامي به چشم مي خورد ولي در نهايت و بر اساس قرعه كشي صورت گرفته شانس به هيچ كدام از آنها روي خوش نشان نداد و نتوانستند تا از طريق تريبون مجلس شوراي اسلامي به اظهار نظر بپردازند.

همچنين در ميان اسامي اعلام شده در حمايت از شماري از وزيران نيز اسامي نمايندگان كردستان وجود داشت ولي در دو روز اول نوبت به آنها نرسيد و البته در ميان تعجب يكي دو نماينده ديگر از جمله قاضي پور نماينده اروميه و لاهوتي نماينده لنگرود هر كدام دو يا سه بار به عنوان موافق و يا مخالف پاي تريبون قرار گرفته و به بيان ديدگاه هاي خود در خصوص كابينه دكتر روحاني پرداختند.

عدم حضور نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان موافق و يا مخالف كابينه دكتر روحاني براي سخنراني در حالي همچنان ادامه دارد كه دكتر قسيم عثماني نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي نه تنها در اين دوره راي اعتماد به كابينه بلكه در ديگر جلسات مجلس شوراي اسلامي همواره پاي ثابت بوده و به هر نحو و شيوه اي بيانيات خود را ارائه كرده است و در دو روز اخير نيز وي در دو الي سه نوبت به عنوان موافق در جايگاه سخنراني در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا كرده است.

در كنار عدم حضور نمايندگان مردم كردستان در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان ديگر استانهاي همجوار كردستان نيز از جمله كرمانشاه، همدان و حتي ايلام هم حضوري كمرنگ داشته و تقريبا شخص خاصي از اين سه استان به عنوان موافق و يا مخالف كابينه نوبت سخنراني نداشته است.

بايد در كنار اين مهم به فعاليت هاي چشمگير نمايندگان استان آذربايجان غربي نيز اشاره كرد كه در دو روز اول علاوه بر قسيم عثماني به عنوان نماينده بوكان، قاضي پور به عنوان نماينده اروميه نيز دو الي سه بار به عنوان مخالف و يا موافق در جايگاه سخنراني قرار گرفت.

مشاركت فعال و موثر وكلاي ملت در راي اعتماد به كابينه دولت از اهميت زيادي برخوردار است و تلاش و پشتكار بيشتر از سوي شش وكيل مردم كرستان در مجلس شوراي اسلامي را مي طلبد.

نقش فعال تر وكلاي مردم كردستان در جلسات و نشست هاي مجلس شوراي اسلامي آن هم در روزهاي بررسي وضعيت كابينه دولت يازدهم مي تواند باعث ايجاد فضاي اميد و شادابي در ميان مردم استان شود چرا كه مردم حاشيه ها و متن اين جلسات را به صورت كامل از طريق تلويزيون به نظاره مي نشينند و انتظار دارند كه وكلاي آنها در مقايسه با نمايندگان ديگر استانهاي كشور فعاليت بهتري را در صحن داشته باشند و در مورد موضوعات مختلف به اظهار نظر بپردازند.

انتشار اين گزارش به هيچ عنوان منكر اقدامات صورت گرفته توسط نمايندگان مردم كردستان در طول يك سال و اندي از فعاليت مجلس نهم نيست ولي به هر حال انتظار مي رود كه اين كار تلنگري باشد به شش وكيل كردستاني ها در مجلس تا از اين پس مسائل از اين دست را با حساسيت بيشتر دنبال كرده و در مورد موضوعات مختلف به اظهار نظر بپردازند.