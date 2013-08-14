سقف مجاز دانشگاههای غیردولتی برای افزایش شهریه/ خیلی خوب ها می توانند شهریه بیشتری بگیرند

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تاثیرات رتبه بندی موسسات و دانشگاههای غیردولتی بر میزان شهریه دریافتی از دانشجویان، اظهار داشت: طبق مصوبات، رتبه بندی موسسات و دانشگاههای غیردولتی تا 30 درصد روی میزان شهریه تاثیر می گذارد اما در بهترین حالت می تواند تاثیر 100 درصدی هم داشته باشد و این امر برای موسساتی است که بهترین امکانات را فراهم کرده اند.

وی ادامه داد: بر این اساس، موسساتی که بر اساس رتبه بندی صورت گرفته در ردیف خیلی خوب، خوب، متوسط و حتی قابل قبول قرار گرفته اند می توانند تا 30 درصد شهریه خود را افزایش دهند.

به گفته سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، برای سال تحصیلی جدید، این افزایش شهریه حداکثر تا سقف 10 درصد اعمال خواهد شد.

عامری، تاکید کرد: ممکن است افزایش 10 درصدی شهریه برای سال تحصیلی 94-93 با توجه به نظر وزارت علوم تغییر یابد.