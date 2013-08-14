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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

فیروز فر خبر داد:

واگذاری یک هکتار زمین برای احداث مجتمع تجاری و فرهنگی در گلشهر کاظمیه

واگذاری یک هکتار زمین برای احداث مجتمع تجاری و فرهنگی در گلشهر کاظمیه

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی حسینیه اعظم زنجان از واگذاری یک هکتار زمین برای احداث مجتمع تجاری و خدماتی در گلشهر کاظمیه خبر داد و گفت: این مجتمع با نذورات که در حسینیه اعظم زنجان جمع آوری می شود احداث خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروز فر صبح چهارشنبه در جلسه شورای شهر استان، افزود: حسینیه اعظم زنجان از باب نذوراتی که جمع می شود خدماتی را در بخش های مختلف به مردم زنجان ارائه می دهد. 

وی با اشاره به احداث مجتمع تجاری، خدماتی در دو منطقه گلشهر کاظمیه و پونک اظهار اشت: این دو منطقه در نقطه ای از شهر قرار دارند که اگردر این مناطق امکانات تجهیز نشوددر آینده به محروم ترین نقاط شهری تبدیل می شوند.

معاون عمرانی حسینیه اعظم زنجان گفت: منطقه گلشهر کاظمیه نیاز به یک خدمات اقتصادی دارد.

فیروز فر تاکید کرد: در این مجتمع تجاری کلیه مایحتاج مردم و همچنین محصولات فرهنگی و غذایی عرضه خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر گود برداری زمین انجام  شده و در بعد شهر سازی هم این مجتمع طوری احداث خواهد شد که هیچ مغازه ای اجازه رقابت با این این مجتمع را نخواهد داشت  چرا که کلیه خدمات در این مجتمع به مردم ارائه خواهد شد.

معاون عمرانی حسینیه اعظم زنجان یاد آورشد:  مجتمع در دو فاز ک و دو خواهد بود چرا که فاز یک بازارچه در مساحت دو هزار و 400 متر مربع در نظر گرفته شده و فاز بعدی هم زیر زمین و پارکینگ در نظر گرفته شده است و 23 مغازه هم احداث می شود.

فیروز فر گفت: این مجتمع علاوه بر این که تجاری است فرهنگی هم خواهد بود چرا که به نیاز فزهنگی این منطقه هم فکر شده است.

وی تصریح کرد: 70 درصداحداث این مجتمع خدماتی و 30 درصد مسائل اقتصادی است و در این راستا در آمد این مجتمع برای توسعه فضای فیزیکی حسینیه اعظم هزینه خواهد شد.

کد مطلب 2115226

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