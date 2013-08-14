به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پینشهادی روحانی با حضور 232 نماینده آغازشد.

اولین وزیری که امروز موافقان و مخالفان آن در صحن صحبت خواهند کرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. پس از آن به ترتیب بررسی صلاحیت وزیر جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی، راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر پیش از آغاز جلسه علنی امروز علی لاریجانی ریاست مجلس توصیه هایی به نمایندگان در خصوص شان و جایگاه مجلس داشت.

لاریجانی از نمایندگان خواست با توجه به پخش زنده و تلویزیونی جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی شئونات را رعایت کرده، از کسی نام نبرند و برای دفاع از هر موردی از مقام معظم رهبری هزینه نکنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: در جلسه دیروز هیات رئیسه حدس ما این بود که به دلیل خستگی نمایندگان اتفاقات پایان جلسه رخ داده بنابراین امروز تا ساعت 18 جلسه علنی برگزار می شود پنجشنبه نیز جلسه داریم.

بر اساس این گزارش در پایان جلسه علنی دیروز به دنبال سخنرانی قاضی پور نماینده ارومیه تشنجات و سرو صداهایی در مجلس به پا شد. روز دوشنبه نیز به دنبال سخنرانی یکی از نمایندگان صحن علنی مجلس شلوغ شد.

در جلسه روز گذشته وزیران آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات ، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه به بیان برنامه های خود پرداختند و نمایندگان موافق و مخالف نیز برنامه ها و سوابق و صلاحیت های گزینه های پیشنهادی را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

برنامه واعظی با برنامه پنج ساله هماهنگ است، ودیعه‌های میلیاردی مردم باید با سودش به آنها بازگردد، پاسخ کاتب به سئوالات یک نماینده مخالف وزیر پیشنهادی ارتباطات، انتقاد افراد متخصص به معرفی واعظی به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات، تشریح و معرفی نقاط قوت برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات و ... مهمترین بخش های سخنان موافقان و مخالفات وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

رد صلاحیت علوی در شورای نگهبان ،تقویت وزارت اطلاعات با رای قاطع به علوی،انتقاد از پرونده‌سازی‌ها در کشور و ... مهمترین بخش های سخنان موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات بود.

حل مشکل تورم ، احتمال صدور بیانیه حمایتی اقتصاددانان مجلس از وزیر پیشنهادی اقتصاد، اختلاس 3هزار میلیاردی نتیجه عدم شفافیت در اقتصاد، برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد ثروت آفرین است، اعلام شروط اجرای فاز دوم هدفمندی، نیز مهمترین بخش های سخنان مخالفان، موافقان و وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی بود.

لزوم توضیح ظریف درباره وساطت برای دیدار احمدی نژاد و امیراحمدی، برنامه ظریف منطبق با هویت اسلامی و ملی، عدم توانایی ظریف در نگهداری اسناد محرمانه، عدم وابستگی جناحی ظریف، نمایش اوج دیپلماسی ایران در قطعنامه 598، روایتی از تمجید رهبر معظم انقلاب از ظریف و ... مهمترین سرفصل های سخنان مخالفان، موافقان و وزیر پیشنهادی امورخارجه در جلسه دیروز مجلس بود.