تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و سوم مردادماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با ششم شوال سال 1434 هجری قمری و چهاردهم اوت سال 2013 میلادی.
- رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری کشتیهای چهار وزن دوم در صوفيه بلغارستان به پایان میرسد كه طی آن مصطفی بهزادی مقدم، رامین طاهری، یوسف قادریان و بهنام شجعی به عنوان نمايندگان ايران، به مصاف حریفان خود میروند.
- دومین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر نانجینگ چین پیگیری میشود.
- مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا 2015 استرالیا امروز با برگزاری دیدار تیمهای سنگاپور و عمان از گروه A پیگیری میشود.
- امروز و امشب تیمهای ملی فوتبال جهان دیدارهای دوستانهای را برگزار میکنند که مهمترین این بازیها به شرح زیر است:
* پرتغال - هلند
* اکوادور - اسپانیا
* انگلیس - اسکاتلند
* بلژیک - فرانسه
* ایتالیا - آرژانتین
* لهستان - دانمارک
* آلمان - پاراگونه
* ژاپن - اروگوئه
* کرهجنوبی - پرو
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