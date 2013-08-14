تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و سوم مردادماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با ششم شوال سال 1434 هجری قمری و چهاردهم اوت سال 2013 میلادی.

- رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری کشتی‌های چهار وزن دوم در صوفيه بلغارستان به پایان می‌رسد كه طی آن مصطفی بهزادی مقدم، رامین طاهری، یوسف قادریان و بهنام شجعی به عنوان نمايندگان ايران، به مصاف حریفان خود می‌روند.

- دومین دوره بازی‌های آسیایی نوجوانان امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر نانجینگ چین پیگیری می‌شود.

- مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا امروز با برگزاری دیدار تیم‌های سنگاپور و عمان از گروه A پیگیری می‌شود.

- امروز و امشب تیم‌های ملی فوتبال جهان دیدارهای دوستانه‌ای را برگزار می‌کنند که مهمترین این بازی‌ها به شرح زیر است:

* پرتغال - هلند

* اکوادور - اسپانیا

* انگلیس - اسکاتلند

* بلژیک - فرانسه

* ایتالیا - آرژانتین

* لهستان - دانمارک

* آلمان - پاراگونه

* ژاپن - اروگوئه

* کره‌جنوبی - پرو