برنامه های اساسی فرهنگی هنری در همدان در حاشیه/ شورای شهر منتخب نیازمند تغییر رویکرد در هگمتانه

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک سياسي شدن شوراي شهر و سپردن سكان شهر به دست افرادي كه شايد روزي مشكلات رفاهي مردم را به مفاهيم سياسي گره بزنند آفتي است كه شوراي شهر را تهديد مي كند.

چنانكه رهبر انقلاب نيز در ديدار خود با اعضاي‌ شوراي‌ اسلامي‌ شهر تهران بر اين نكته تاكيد مي كنند كه اعضاي ‌شوراها بايد با هوشياري‌ و دقت‌، وظايف‌ و مسئوليتهاي‌ قانوني‌ خود را به‌ طور كامل‌ به‌ انجام‌ برسانند، تا اين‌ تجربه‌ نو به‌ دلايلي‌ همچون‌ سرگرم‌ شدن‌ به‌مسايل‌ غير لازم‌، برخورد سياسي‌ با موضوعات‌ يا اختلافات‌ داخلي‌ شوراها، به ‌شكست‌ كشيده‌ نشود زيرا اگر تجربه‌ شوراها با ناكامي‌ مواجه‌ شود، جامعه‌ و كشور، ضرر بسيار بزرگي‌ متحمل‌ خواهد شد.

در همدان هنوز هم از برنامه های اساسی فرهنگی هنری خبری نیست

اينك بايد ديد مردم، سكان اداره اين شهر را به چه كسي خواهند سپرد، شهري كه علی رغم تبلیغات وسیع کلان شهر شدن و عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران گرفتن هنوز اجرای فعالیت و برنامه های اساسی فرهنگی و هنری خاصی در آن مشاهده نشده و استفاده نکردن از هنر و نظر هنرمندان بومی آن باعث شده که قامت ناموزون برخي اماکن و بناهايش براي مسافران و گردشكران داخلي و خارجي ابهام برانگيز باشد.

اما در حال حاضر که نمایندگان مردم برای سکانداری شورای شهر برگزیده شده و منتظر تکیه زدن به کرسی های خود هستند بر آن شدیم تا انتظارات قشر هنرمندان را از این کابینه جویا شویم.

طرفدار هنر بودن دردی از مشکلات جامعه هنری حل نخواهد کرد

در همین رابطه یکی از شاعران پیشکسوت همدان با بیان اینکه صرفا طرفدار هنر بودن دردی از مشکلات جامعه هنری استان حل نخواهد کرد، بیان کرد: باید در هر زمینه و صنفی یک نفر نماینده در شورای شهر وجود داشته باشد و امیدوارم روزی قانون طوری تدوین شود که بر اساس استعداد و توانائی های افراد از همه صنوف در شورا نماینده وجود داشته باشد تا نظرات و کارها به صورت تخصصی و حرفه ای انجام گیرد پس با شعار دادن کاری از پیش نخواهد رفت.

بهرام ترکمان با بیان اینکه مسئله شورا بسیار اهمیت دارد، گفت: از صدر اسلام نیز به کرات توصیه شده همچنان که در جنگ خندق می بینیم حضرت محمد (ص) با اینکه پیامبر خدا بود با سپاهیان خود مشورت می کند و تصمیم به حفر خندق می گیرند و اما نکته مهم آن است که باید با کسانی مشورت شود که صاحب نظر و دلسوخته باشند.

منتخبان مردم در شورای شهر باید آگاه به مسائل فرهنگی و هنری شهر باشند

وی ادامه داد: کسانیکه منتخب مردم هستند باید آگاه به مسائل فرهنگی و هنری شهر بوده و یکی از وظایف و دغدغه های اصلی خود را توجه ویژه به مسائل فرهنگی شهر بدانند و با توانمندسازی بیش از پیش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و در اختیار قرار دادن فرهنگسرا های تاسیس شده به این اداره کارایی لازم را از آنها داشته باشد.

آرامگاه های بزرگان ادب این شهر همچون "قوام" و "آزاد همدانی" احیا شود

ترکان تاکید کرد: امکان توریستی و آرامگاه های بزرگان ادب این شهر همچون قوام و آزاد همدانی احیا شوند تا بتوانند همدان را به جایگاه واقعی خود برسانند.

هنرمند دیگری نیز در این زمینه با خبرنگار مهر به گفتگو نشست.

زیباسازی شهری همدان از نظر هنری ضعیف است

مسعود محمد پور هنرمند جوان همدانی که سالهاست با سازمان ها و شهرداری های استان هایی چون تهران و اصفهان و غیره همکاری دارد، در زمینه زیباسازی شهر همدان گفت: در سطح شهر همدان کارهای حجمی مناسبی نبوده و در اکثر اماکن نیز نقاشی های خیلی ضعیف و سطح پائین مشاهده می شود.

شورای شهر در بحث هنری شهر سلیقه ای عمل نکند

وی با طرح این سئوال که نمی دانم چه زمانی باید از هنر و استعداد بومی استان در راستای رشد و ارتقای فرهنگی آن کمک گرفته شود؟، افزود: همین هنرمندانی که بزرگترین پروژه های کشوری از جمله برج میلاد تهران همکاری دارند در شهر و دیار خود جایگاهی ندارند لذا لازم است اعضای شورای شهر یا خود هنرمند باشند یا اطرافیان و مشاوران هنری خوبی داشته باشند تا سلیقه ای عمل نکرده و کارها براساس کارشناسی و حرفه ای انجام پذیرد.

میدان امام خمینی(يه) همدان ضعیف ترین کارهای هنری را دارد

وی افزود: نمونه اش همین میدان امام خمینی(ره) را در نظر بگیرید که پر مخاطب ترین و پراذحام ترین میدان شهر است اما دارای ضعیف ترین کارهای ممکن است در صورتی که با بهره گیری از استعداد و پتانسیل هنرمندان همدانی می توان نما و فضای بیرونی ساختمان ها و مراکز توریستی و گردشگری را تقویت و جذاب تر از قبل کرد.

در همدان گالری استاندارد نداریم و بیشتر نمایشگاه های غیر فنی و غیر اصولی است

این هنرمند خوش ذوق همدانی افزود: متاسفانه در همدان گالری استاندارد نداریم و بیشتر نمایشگاه های غیر فنی و غیر اصولی بوده و یا در مناطقی از شهر تاسیس شده که امکان آسایش و استفاده عموم وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین لازم است اعضای شورای شهر منتخب همدان با هنرمندان مشورت داشته باشند و عقیده و نظرات کارشناسی آنها را به کار ببندند تا بر این اساس بتوانند گام های اساسی در این زمینه بردارند.

توجه به امور فرهنگی شهر از مهمترین وظایف شوراهاست

یکی از کارشناسان فرهنگی همدانی نیز با بیان اینکه لازم است که یک بازنگری در مفهوم هنر و هنرمند ایجاد شود، افزود: باتوجه به گذشت زمان ما نیاز داریم بصورت جدی از طرف دستگاه های مربوطه تعریف هنر واقعی و هنرمند را احیا نموده و مشخص گردد هنر چیست و هنرمند کیست؟

مقصود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مساله باید ابتدا در شورای فرهنگ عمومی مطرح شود و از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بیش از پیش حمایت شده و امور مربوطه را بصورت متمرکز به آن واگذار کنند تا بتواند سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه داشته باشد.

وی توجه به مسائل فرهنگی را با توجه به شرایط کنونی جامعه از مهمترین امور شوراها دانسته و افزود: با توجه به افزایش جمعیت شهر همدان لازم است که برای هنرمندان مکان های متعدد فرهنگی و هنری در سطح شهر تعریف شود به خصوص در حاشیه شهر البته نه با رویکرد مکان هایی نامناسبی که اخیرا تاسیس گردیده که نه شکل و شمایل هنری دارند و نه فعالیت هنری خاصی در آنها انجام می پذیرد.

شورای اسلامی جدید شهر نسبت به تقسیم عادلانه اعتبارات فرهنگی تجدید نظر کند

قاسمی ادامه داد: همه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی هنر توقع دارند درحالی که بودجه آن با بودجه های به ظاهر فرهنگی برخی ارگان های قابل مقایسه نیست پس بهتر است مسئولان ذیربط بخصوص شورای اسلامی شهر نسبت به تقسیم عادلانه اعتبارات فرهنگی تجدید نظر کرده برگزاری جشنواره و نمایشگاه های ملی و بین المللی را به دست اهالی آن بسپارند.

آنچه مسلم است عرصه مديريت شهري بستر خدمت صادقانه مديراني است كه برنامه هاي كارآمدی در همه زمینه های اجتماعي، فرهنگی، ورزشی و... براي اداره و سامان دادن به فضاي شهري دارند.

بنابراین اين بستر علاوه بر آنكه به مديراني خلاق و آينده نگر در حوزه مديريت شهري نياز دارد به متخصصاني چشم دوخته است كه بتوانند ضمن شناخت چالشهاي متعدد پيش روي بخصوص در حوزه فرهنگ و هنر ، ابزار و ساز و كارهاي لازم براي اصلاح وضعيت نابسامان گذشته بخصوص قشر جوان و آینده ساز کشور را فراهم سازند.