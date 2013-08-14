به گزارش خبرنگار مهر، محمد عشقان‌ملک شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری به تشریح وضعیت تیم پرداخت و اظهار داشت: گلساپوش یزد با بازیکنان بومی، مربی بومی و کادری بومی در این دور از رقابت‌های ساحلی کشور مقتدرانه حضور دارد.

وي افزود: در روز جمعه بازي اول گلساپوش در ليگ برتر در مقابل ويژن هرمزگان است که مهم است و اميدواريم با ارائه یک بازی فنی، جذاب و به دور از حاشیه به موفقیت برسیم.

وی با بیان اینکه بومی بودن این تیم زمینه و پتانسیل خوبی در فوتبال ساحلی کشور فراهم کرده است ادامه داد: گلساپوش با برنامه‌ریزی پنج ساله به نتیجه رسید و امسال هم در نیم‌فصل به مقام قهرمانی رسید.

عشقان ‌ملک اضافه کرد: شکل‌گیری گلساپوش با هدف تیم‌داری و باشگاه‌داری نبوده و اکنون نیز ادعایی برای تیم‌داری نداریم بلکه هدفی فراتر از تیم‌داری با شرکت در ورزش برای باشگاه ترسیم شده است.

وی افزود: هدف از تاسیس باشگاه گلساپوش انجام کاری برای جوانان و رشد و تعالی آن‌ها بوده که به لطف خداوند تا حد مطلوبی به این نتیجه رسیده‌ایم و امید است بتوانیم با حمایت از جوانان از بیراهه رفتن آن‌ها در حد توان جلوگیری کنیم.

مشکلات مالی توان باشگاه را کم می کند

مدیرعامل باشگاه گلساپوش یزد در بخشی از سخنان خود با اشاره به مشکلات باشگاه گفت: شرکت گلساپوش قدر و قدرتمند نیست که بتواند کارهای بزرگی در این عرصه انجام دهد اما اگر حمایت مسئولان از تیم باشد می توان ورزش را توسعه داد.

وی بیان داشت: اگر از نظر مالی قدرتمند بودیم می توانستیم به راحتی بسیاری از مشکلات را حل کنیم و یا بازیکنان خود را از نظر مالی تامین کنیم.

عشقان ملک با انتقاد از برخورد دارایی در زمینه معافیت مالیاتی شرکت‌ های حامی ورزش گفت: بر اساس تعریف قانون، آن دسته از شرکت‌هایی که در هر رشته ورزشی حمایت می‌ کنند و برای ورزش هزینه می‌پ ردازند باید در پرداخت بخشی از مالیات معاف باشند که متاسفانه تاکنون برای گلساپوش اعمال نشده است.

هزینه پرداختی برای ورزش در گلساپوش دیده نمی شود

وی با بیان اینکه 25 درصد از درآمد شامل مالیات می‌ شود ادامه داد: متاسفانه هزینه‌ هایی که برای امر ورزش پرداخت می شود دیده نشده و ضمن اینکه از درآمد کسر می‌ کنند، مالیات را به صورت تمام و کمال از شرکت می‌ گیرند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گلساپوش یزد عنوان کرد: البته دارایی می‌گوید باید 75 درصد از هزینه ورزش را به حساب ادارات ورزش در استان واریز کرد و بعد با ارائه فاکتور و سند این هزینه را دریافت کنیم.

وی با انتقاد از این موضوع گفت: این‌ کار عاقلانه نیست که پول را به کسی دیگر بدهیم و بعد کم‌کم پس بگیریم و برای هزینه‌ ها استفاده کنیم که اگر اعتباری موجود باشد خودمان خرج می ‌کنیم.

برخورد مسئولان مالیاتی مناسب این استان نیست

عشقان‌ملک همچنین با انتقاد از برخورد دارایی‌‌ها بیان داشت: برخورد نامناسب برخی اشخاص در امور مالیاتی واقعا زننده است و به نظر می ‌رسد همین مسائل هم تاحدی باعث فاصله صنایع با ورزش شده باشد.

وی اضافه کرد: برخی از تیم‌ داری تشکر‌ می‌کنند و برخی هم می‌گویند اگر شرکت پول نداشت تیم ‌داری هم نمی‌کرد.

سازمان ورزش و جوانان رسیدگی کند

وی ادامه داد: استان یزد سه هزار و 200 واحد صنعتی فعال دارد که اگر تنها 10 درصد از این واحدها به سمت ورزش بیایند ورزش استان زیر و رو می شود.

وی خواستار دخالت سازمام ورزش و جوانان و تعامل با دارایی در زمینه معافیت مالیاتی ورزشی برای شرکت های حامی ورزش در این زمینه شد.