1600 هیئت مذهبی در قزوین برای احیاء فرهنگ حسینی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش توجیهی چهارمین دوره انتخابات سراسری شورای هیئت های مذهبی استان قزوین سه شنبه شب در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.



علی نعمت اللهی در این همایش گفت: این نشست برای توجیه اعضاء هیئت ها برای شرکت در انتخاباتی است که اهمیت زیادی دارد و دربرنامه ریزی های آینده نقش اساسی خواهد داشت.



وی افزود: نقش و اهمیت هیئت های مذهبی در طول تاریخ تشیع برجسته است تا جایی که این تشکل ها در سرنوشت جامعه و حکومت ها نقش بی بدیلی داشته اند و گاهی برخی افراد از این ظرفیت ها بخوبی استفاده کرده اند و جایگاه آنها را حفظ کرده اند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: هویت شیعه همواره به ولایت و ائمه اطهار(ع) وابسته بوده و گل سرسبد همه آنها سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) است که با قیام خونین خود سرنوشتی را برای جامعه بشری رقم زدند که تا همیشه تاریخ ماندنی است.



تشکیل هیئت های مذهبی در راستای احیاء فرهنگی



این مسئول فرهنگی یادآورشد: هیئت های مذهبی در راستای احیاء فرهنگ حسینی شکل گرفته اند و در برگزاری مناسبت های مذهبی نقش مهمی دارند و در تبیین اندیشه های مذهبی و ایجاد امید و انتظار در جامعه تاثیرگذارند.



نعمت اللهی بیان کرد: در رژیم گذشته نیز رضاخان وقتی به حکومت رسید از زاویه هیئت های مذهبی وارد شد و علیرغم نادانی با تشکیل مجالس روضه خوانی تلاش کرد از این ظرفیت برای تثبیت خود استفاده کند.



وی افزود: کسانی که در بیرون از مرزها هستند نیز زندگی ما را رصد می کنند و دانشگاههای آکسفورد، منچستر و برکلی اطلاعات خوبی از برنامه ها و ظرفیت های مذهبی کشورمان دارند و با تحقیقات گسترده ای که انجام داده اند اسلام را دینی پویا می دانند و با دقت مسائل مذهبی را رصد و پیگیری کرده و با برنامه ریزی تلاش می کنند تا ما را از حقیقت اسلام ناب محمدی جدا کرده و به ظواهر و خرافات سرگرم کنند.



نعمت اللهی یادآورشد: قرآن که دستور زندگی ساز برای بشریت دارد و می تواند سعادت دنیا و آخرت را تضمین کند از سوی دشمنان به گونه ای ترویج می شود تا فقط در طاقچه منازل قرار گیرد و در مجالس ختم خوانده شود و تلاش می کنند روح قرآنی را از جامعه بگیرند که تاکنون موفق نشده اند.



هیئت های مذهبی اصل دین را معرفی کنند



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: هیئت های مذهبی باید مراقب باشند و بدانند که نقش مهمی در این عرصه ایفا می کنند و به عنوان پرچمداران نهضت حسینی باید با معرفی اسلام اصیل با محتوای غنی با ترفندهای مرموزانه دشمنان مقابله کنند.





وی افزود: در شرایط کنونی با نسل جدیدی مواجه هستیم که تنوع طلب است و دنبال نوآوری، خلاقیت، ابتکار در حوزه مسائل دینی است لذا هیئت های مذهبی لازم است با استفاده از همه ظرفیت های موجود با جذب جوانان خوش فکر در هیئت ها از طرح، برنامه و ایده های خلاقانه افراد در کارها استفاده کنند.



نعمت اللهی یادآورشد: در هیچ کجای دنیا تشکل های مردمی با این ظرفیت بالا وجود ندارد که جوانان کثیری به صورت خودجوش با علاقه زیاد در هیئت ها و دستجات عزارداری و مناسبت های مذهبی حاضر شوند و هدایت برنامه ها را بر عهده بگیرند.



وی از فعالیت بیش از 10 هزار سایت علیه شیعه خبرداد و اظهارداشت: با این هجمه گسترده ما هم باید پادزهر آن را داشته باشیم و با بهره گیری از ظرفیت هیئت های مذهبی به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در مناسبت ها فقط سینه زنی و زنجیر زنی و نذورات برجسته نشود بلکه باید غذای روحی جوانان را هم تامین کنیم.



شورای هیئت های مذهبی ساماندهی امور را انجام می دهد



نعمت اللهی یادآورشد: شورای هیئت های مذهبی باید برای ساماندهی هیئت های مذهبی برنامه ریزی مدونی داشته باشد و کار هدایت، حمایت، نظارت بر امور را بر عهده بگیرد.



وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود 600 هیئت مذهبی در شهرستان قزوین و در کل استان یک هزار و 600 هیئت مذهبی فعالیت می کنند که با تشکیل کمیته های فرهنگی و مذهبی می توان برای تقویت آنها اقدام کرد.



این مسئول بیان کرد: اگر هیئت های مذهبی برنامه مدونی داشته باشند می توان از محل نذورات تاسوعا و عاشورا نیاز یک سال فقرا و محرومان را تامین کرد.



نعمت اللهی یادآورشد: نباید کاری کنیم که تاثیر فرهنگی مراسم مذهبی در ظواهر امر و گوشت و برنج خلاصه شود و نماز و دعا و نیایش در حاشیه قرار گیرد.





این مسئول گفت: هیئت های مذهبی لازم است ضمن ارتباط موثر با ادارات و مسئولان استان و برگزاری نشست های تخصصی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تبیین اندیشه های دینی گام بردارند و جوانان مستعد و خوش فکر را در این تشکل ها جذب کنند تا به غنای برنامه ها کمک شود.



نعمت اللهی اظهارداشت: قزوین دارای مکتب های متعدی است که تعزیه، شعر آئینی، خوشنویسی از آن جمله است که هیئت های مذهبی در شکل گیری و تقویت آنها بسیار موثر بوده اند.



وی از افراد توانمند عضو هیئت های مذهبی خواست با شرکت در انتخابات شورای دوره چهارم زمینه ساماندهی، نظارت، هدایت این تشکل های دینی را فراهم کنند.



انتخابات دور ه چهارم شورای هیئت های مذهبی آبان ماه امسال به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.