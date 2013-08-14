چه تضمینی است که فضای این وزارتخانه به تصمیمات سیاسی آغشته نگردد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری نماینده رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه مجلس برای بررسی برنامه و صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با این وزیر گفت: مخالفت با وزیر ناظر به یک مقدمه و چند محور برنامه ای است. به بیان آقای ربیعی تقریبا همه آحاد جامعه تحت تاثیر سیاست ها و اقدامات این وزارتخانه هستند که دو سال پیش از ترکیب سه وزارتخانه تشکیل گردید، ربیعی این اقدام هوشمندانه را ناقص می داند.

وی افزود: اگر امروز در استانها برای سایر وزارتخانه ها تنها با یک اداره کل سر و کار داریم در این وزارتخانه برای هر استان با 4 اداره سر و کار داریم. تامین اجتماعی، شستا، بزرگترین ذخیره اقتصادی کشور، نیروی کار و فنی و حرفه ای، مسائل بیمه ای تنها بخش کوچکی از موضوعات این وزارتخانه است.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر با بیان اینکه نسبت تجربی و علمی ربیعی با این وزارتخانه چیست، اظهار داشت: اگر معیار در تجربه و تخصص مناسب است با احترام به تجربه آقای ربیعی اما سی سال ممارست ایشان در حوزه های اطلاعات، آموزش، کفایت تجربه کافی برای این مسئولیت نیست. اولویت علمی نشان از اهمیت علوم اقتصادی و آشنایی با مسائل بیمه و علم حقوق است. البته برخورداری از علوم اجتماعی قابل توجه است.

وی با تاکید بر اینکه ربیعی چهره سیاسی و فعال سیاسی است، گفت: چه تضمینی دارد که فضای این وزارتخانه به تصمیمات سیاسی آغشته نگردد، اگر به حوزه های برنامه ریزی ربیعی نگاه کنیم می توان به نکات قابل توجهی اشاره کرد که چند محور آن را یادآور می شوم.

صابری تصریح کرد: شما در برنامه پیشنهادی بیکاری را اولین چالش و اشتغال را اولین برنامه کاری خود ذکر کرده اید، در دومین برنامه تنظیم برنامه کار و بهبود روابط کاری را یادآور شده اید، صیانت از کار اعم از کارمند و بیکار است. شما در صیانت از نیروی کار به 14 اقدام اجرایی در وزارتخانه اشاره کرده اید، تنها در یک بند اشاره به بیکاری داشته اید و 13 مورد دیگر به صیانت نیروی شاغل اشاره دارد.

وی با تاکید بر اینکه آیا فقط صیانت از شاغلین مد نظر است، اظهار داشت: این کم توجهی به بیکاران نه تنها چالش آنها را حل نمی کند بلکه دامنه سردرگمی را افزایش می دهد. اکنون اداره کار مراجعه بیکاران را نمی پذیرد، به نظر شما یک بیکار چند سال به انتظار شغل از این دفتر کار به دفتر کار دیگر مراجعه می کند.

صابری با طرح این سئوال از ربیعی که مدل اجرای حل بیکاری در کوتاه مدت و بلندمدت چیست، افزود: این جملات شما که برنامه پیشنهادی اشتغال صرفا به کار مرتبط نیست و یا موفقیت اقتصادی و بازار کار به شدت تحت تاثیر عملکرد نهادهای سیاسی است و به این خلاصه می شود که تلاش خواهم کرد آیا شما را به آنجا نمی رساند که فردا در مقابل نمایندگان مجلس بگویید من مسئول اشتغال نیستم.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر از ربیعی پرسید برنامه شما برای بدهکاران بانکی در سیاست بنگاه های زودبازده چگونه خواهد بود.

وی گفت: شما در برنامه تان به بدهکاری دولت به تامین اجتماعی اشاره کردید، شما چطور از این بیت المال بهره می گیرید علی رغم اینکه در قانون بودجه 91 ذکر شده و در بودجه 92 تکرار شده اما مشکل 80 هزار بازنشسته فولاد حل نشده است، این چیزی نیست که بخواهید در سه ماه وعده حل آن را بدهید.

نماینده رامیان و آزادشهر با بیان اینکه یک حوزه مهم در این وزارتخانه، حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی است، تصریح کرد: اگر به برنامه شما عنایت داشته باشیم این حوزه همچنان ناقص است. استحضار دارید حتی معلولین را نمی توان پوشش خدماتی داد. چه پاسخی به معلولین و آسیب دیدگان اجتماعی دارید؟