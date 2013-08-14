منویات رهبری سرلوحه کار خبرنگاران باشد/ تنش ایجاد نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قنری شامگاه سه شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران آذربایجان غربی با بیان اینکه فعالان رسانه‌ای عملیاتی کردن منویات رهبری را در سرلوحه امور خود قرار دهند، افزود: ترویج دین و انقلاب، حفظ وحدت و یکپارچگی در نظام اسلامی، خودداری از تضعیف نظام، تقویت فرهنگ عمومی و تلاش برای ارتقای بصیرت مردم از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

وی ضمن تاکید بر اینکه خبرنگاران باید از ایجاد تنش در جامعه بپرهیزند، اعلام کرد: با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و فرهنگی آذربایجان غربی و حساسیت خاص در این حوزه، خبرنگاران باید با ظرافت خاصی در این بخش فعالیت کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وجود بالغ بر 980 کیلومتر مرز مشترک ایران با جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق، ادامه داد: همچنین حضور اقوام و پیروان ادیان مختلف در استان و زندگی مسالمت ‌آمیز آنان در کنار یکدیگر باید توسط رسانه مورد توجه باشد.

قنبری با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، یادآور شد: دشمنان نظام با بمباران خبری به دنبال ایجاد گسست بین ملت و دولت بوده ولی همه یک دل و به پشتوانه رهبری برای آبادی کشور تلاش می‌کنند.

خبرنگاران باید دولت جدید را همراهی کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در این آیین با تاکید بر اینکه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای باید دولت یازدهم را همراهی کنند، گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بعنوان رکن چهارم دموکراسی نباید از همکاری و تعامل با دولتمردان دریغ کنند.

حجت الاسلام محمد باقر کریمی خواستار گرامیداشت جایگاه و منزلت خبرنگاران در برهه های مختلف شد و اظهار داشت: این قشر در همه شئونات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعال و محصول ذوق، قریحه و طبع لطیف آنها است، در همه حوزه‌ها به معنای واقعی کلمه موثر واقع می‌شود.



وی روز خبرنگار را فرصت مغتنمی برای تجلیل از تلاش‌گران بی‌ادعا دانست و ادامه داد: اشخاصی در گم‌نامی محض بدون رد پا گذاشتن از خود برای عمران، آبادانی و سازندگی ایران اسلامی مجاهدت می‌کنند، بنابراین باید در راستای گرامیداشت مقام بزرگ آنها اقدام کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اظهار به اینکه اصحاب رسانه مردم را در تشخیص درستی از نادرستی یاری می‌ کنند، یادآور شد: در مواقع حساس و موقعیت‌های مختلف از جمله راهپیمایی روز قدس، انتخابات و ... این صاحبان قلم اند که حساسیت لازم را در بین اقشار مختلف جامعه ایجاد می کنند.

