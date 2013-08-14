به گزارش خبرنگار مهر،بهراد زندیه صبح چهارشنبه در جلسه بررسی دام و طیور استان با اشاره به اینکه بيماري تب برفكي يكي از مهم‌ترين بيماري‌هاي دامي از لحاظ ضرر و زيان اقتصادي بالا براي دامداران و صنعت دامپروري است گفت:در فاز 28 طرح رایگان و سراسری واکسیاسیون تب برفکی 300 هزار رأس گاو، گوساله و گاومیش واکسینه گردیده اند که از این تعداد 215 هزار راس توسط بخش خصوصی(با نظارت اداره کل) و 85 هزار راس توسط بخش دولتی مایه کوبی شده اند.

وی تاکید کرد: بیماری تب برفکی یکی از بیماری های مهم ویروسی و واگیر دار دام های اهلی و وحشی است و همه گیری این بیماری گاهی باعث ایراد خسارات و تلفات سنگین می شود.

زندیه افزود: به دنبال برخی تغییرات جزئی در برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری تب برفکی از سوی سازمان دامپزشکی کشور مقرر شده تا هر سال واحدهای صنعتی دامداری سه بار و واحدهای روستایی و بومی نیز هر ساله دو بار زیرپوشش برنامه واکسیناسیون قرار گیرند.

وی ادامه داد : در حال حاضر با اعمال این تغییرات، بیماری در استان تحت کنترل بوده و تعداد کانون‌های بیماری به شدت کاهش یافته و محدود شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی از دامداران، دامپروران و روستاییان درخواست کرد تا با رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه‌ای از بروز و شیوع بیماری در بین دام‌های خود جلوگیری کنند.