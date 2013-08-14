همایش ایثار و مقاومت در همدان برگزار می شود/ خانواده شهدای اسارت تقدیر می شوند

محسن ساغر چی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش برای سومین بار و همراه با تجلیل و برگزاری یادواره شهدای مظلوم اسارت و با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان در باغ موزه دفاع مقدس همدان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه اقتدار عزت، افتخار و سربلندی ایرانی اسلامی مدیون دلاورمردی‌های رزمندگان، ایثارگران و شهدا است، عنوان کرد: تا ابد هرکسی که در ایران اسلامی متولد شود و زندگی کند مدیون فداکاری‌ها و دلاورمردی‌های رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس است.



وی عنوان کرد: خون هزاران جوان این مرز و بوم بهای سنگینی بود که برای اقتدار و سربلندی ایران اسلامی پرداخت شده است و امروز ما می‌توانیم با آرامش در این کشور زندگی کنیم.



وی اعلام داشت: بازدید از موزه دفاع مقدس، برگزاری نماز جماعت، سخنرانی، اجرای آبنمای موزیکال، پخش کلیپ اسارت، اجرای سرود حماسی، تجلیل از خانواده های شهدای اسارت از برنامه های در نظر گرفته شده برای این مراسم است.

ساغرچی در ادامه افزود: به مناسبت بیست و سومین سالگرد ورود آزادگان به میهن اسلامی از 23 خانواده شهدای اسارت تقدیر می شوند.

وی با بیان اینکه پرداختن و تکریم خانواده معظم شهدا و ایثارگران جزو وظایف ذاتی همه دستگاه‌های اجرایی است، تاکید کرد: دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و اجرایی موظف به تکریم خانواده معظم شهدا و ایثارگران هستند و نباید در این راه هیچ قصور و کم‌کاری صورت گیرد.

وی تاکید کرد: این مراسم برای سومین بار با عنوان "ایثار و مقاومت" و با حضور آزادگان سراسر استان همدان در روز شنبه 26 مرداد ماه ساعت 18 در محل باغ موزه دفاع مقدس استان همدان برگزار می شود.

ساغرچی تکیه زدن بر آرمان‌های فاخر، متعالی و بی‌بدیل امام راحل و مقام معظم رهبری و نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را تنها راه سعادت جامعه عنوان کرد و گفت: همه باید در این راه حرکت کنیم و بیش از گذشته این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم.

وی بر احیا فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و افزود: باید این فرهنگ در جامعه احیا و سینه به سینه به نسل‌های آینده منتقل شود.