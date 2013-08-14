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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۴۲

"لیونل مسی" با پاپ دیدار کرد

"لیونل مسی" با پاپ دیدار کرد

بازیکنان تیم‌های فوتبال ایتالیا و آرژانتین در آستانه دیدار دوستانه امشب با پاپ فرانسیس در واتیکان دیدار کردند.

به گزارش خبرذگزاری مهر، پاپ فرانسیس که نخستین پاپ از منطقه آمریکای لاتین است، یکی از طرفداران پر و پا قرص فوتبال است و طرفدار دو آتشه سن لورنزو در بوئنس آیرس به شمار می‌آید.

وی که از ماه مارس به عنوان پاپ برگزیده شده، از سوی هواداران فوتبال مجموعه‌ای از پیراهن‌های بازیکنان فوتبال را در مجامع عمومی دریافت کرده است. وی سه‌شنبه شب دو پیراهن دیگر به کلکسیون خود اضافه کرد. یکی پیراهن تیم ملی ایتالیا و یکی پیراهن تیم ملی آرژانتین که توسط تمامی اعضای دو تیم امضا شده است.

لیونل مسی، ستاره بارسلونا به همراه هم تیمی‌های آرژانتینی‌اش و بازیکنان تیم ملی ایتالیا در "آپوستولیک پالیس" با پاپ دیدار کردند.

پاپ در پاسخ به اینکه در دیدار تیم‌های ایتالیا - آرژانتین طرفدار چه تیمی است، اظهار داشت: برای من طرفداری از تیم ملی کشورم کمی دشوار است اما خوشبختانه این بازی، دوستانه است.

کد مطلب 2115288

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