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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

اسدی مرام به مهر خبرداد:

تئاتر خیابانی کرمانشاه آماده حضور در جشنواره بین المللی/ کرمانشاه دو دپارتمان در تئاتر خیابانی ایران گرفت

تئاتر خیابانی کرمانشاه آماده حضور در جشنواره بین المللی/ کرمانشاه دو دپارتمان در تئاتر خیابانی ایران گرفت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر تئاتر خیابانی استان کرمانشاه گفت: دو اجرای خیابانی در شهر کرمانشاه با نویسندگی و کارگردانی دو جوان کرمانشاهی آماده حضور در جشنواره بین المللی که در شهر مریوان برگزار می شود، هستند.

مرتضی اسدی مرام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایش ها از تاریخ 22 مرداد ماه به مدت پنج روز در ساعت هشت غروب در شهر کرمانشاه، محوطه تئاتر شهر و پارک آزادگان به کارگردانی و نویسندگی سید سروش پیمبری و نمایش دوم به نویسندگی و کارگردانی بهزاد اسکندری برای اجرای عموم آغاز به کار می کنند.

وی گفت: هدف از اجرای عموم این نمایش ها ارائه هرچه بهتر آنها به جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی در شهر مریوان است.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که برگزاری جشنواره تئاتر استانی و تئاتر خیابانی مرصاد (اسلام آباد) به دفتر تئاتر خیابانی استان کرمانشاه محول شده است.

اسدی مرام در ادامه و در خصوص  دیگر برنامه های تئاتر خیابانی استان کرمانشاه گفت: اعضای دفتر تئاتر خیابانی استان کرمانشاه هم اینک در حال آماده سازی نمایش هایی جهت ارائه به جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان و جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستند.

رئیس دفتر تئاتر خیابانی استان کرمانشاه افزود: در ضمن دفتر تئاتر خیابانی استان کرمانشاه موفق به دریافت دو دپارتمان مهم تئاتر خیابانی ایران شده است.
هم چنین راه اندازی و  تجهیز دپارتمان بانک اطلاعات و آثار تئاتر خیابانی ایران و دپارتمان اطلاع رسانی تئاتر خیابانی ایران، و سایر دپارتمان های مرتبط با حمایت های حجت الاسلام آفتابی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه صورت می گیرید.

وی ادامه داد: دفتر تئاتر خیابانی کرمانشاه در نظر دارد، در صورت جلب حمایت ارگان های ذی ربط  در هفته دفاع مقدس و شهدای کرمانشاه، اجرای نمایش ها را در سطح عموم به معرض دید بگذارند.

اسدی مرام خاطر نشان کرد: در ماه مبارک رمضان نیز این دفتر بار دیگر با حمایت اداره ارشاد اسلامی استان و انجمن هنرهای نمایشی ، طرح یادواره دیانت را با 20 اجراء در سطح استان برگزار کرد که مورد توجه و استقبال تماشاگران قرار گرفت.

وی در پایان افزود: همچنین این دفتر در روز پنج مرداد و روز ملی کرمانشاه با اعزام اعضای خود به یادمان شهدای مرصاد از این واقعه تجلیل کرده و 10 اجرای نمایشی به مناسبت این روز داشت که خوشبختانه این نمایش ها نیز با استقبال گرمی از سوی مخاطبان مواجه شدند.
 

کد مطلب 2115299

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