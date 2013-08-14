به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزاد بخت صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان ملایر به جایگاه و شان خبرنگاران در جامعه اشاره کرد و گفت: خبرنگاران با الگوگیری از شهید صارمی باید در وظیفه خطیر خود عدالت محور عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه جایگاه رسانه ها و خبرنگاران جایگاه حساس و مهمی است بیان کرد: جایگاه خبرنگار با هیجچ مسله مادی قابل مقایسه نیست.

آزادبخت افزود: هنوز جایگاه خبرنگاران برای بسیاری از مسئولان و بین مردم شناخته نشده و برخی مسئولان نیز در حق رسانه ها و خبرنگاران کم کاری می کنند.

فرماندار ویژه ملایر،بیان واقعیات جامعه و حقایق و عدالت محوری را از رسالت های کار خبرنگاری برشمرد.

کسانی که واقع نگر بوده از گفتن حقیقت نمی هراسند

وی با بیان اینکه کسانی که واقع نگر بوده از گفتن حقیقت نمی هراسند افزود: نقد سازنده باعث پیشرفت جامعه می شود و اگر نقد به جا باشد کسی نباید ناراحت نشود.

فرماندار ویژه ملایر عملکرد خبرنگاران ملایر را مطلوب عنوان کرد و گفت: تا کنون خبرنگاران و رسانه‌های شهرستان مشکلات ملایر را مطرح کرده اند اما تخریبی صورت نگرفته است.

وی گفت:من در بازتاب اخبار شهرستان ملایر به وضوح دلسوزی خبرنگاران ملایر را برای پیشرفت شهرستان مشاهده کرده ام که برای ما بسیار جای خوشحالی دارد.

خبرنگاران در انجام وظیفه خود از مسائل حاشیه ای و کوته نظرانه به دور باشند

آزادبخت خطاب به خبرنگاران گفت: شما باید در انجام وظیفه خود از مسائل حاشیه ای و کوته نظرانه به دور باشید و این مسائل باعث دلسردی شما در کارو اطلاع رسانی ناقص نشود.

فرماندار ویژه ملایر شعار خود را حمایت از رسانه ها به ویژه رسانه های محلی شهرستان عنوان کرد و افزود: من برای خبرنگاران همانند مدیران احترامی ویژه قائل هستم.

در ادامه رئیس خانه مطبوعات همدان نیزکار خبرنگاری را سخت وو طاقت فرسا عنوان کرد و افزود:خبرنگاران استان همدان همواره با مسئولیت پذیری بالا در کار خود بسیار موفق عمل کرده اند.

وی گفت: شهرستان ملایر شهرستان ویژه است و خبرنگارانسش نیز باید ویژه باشند.

وی خواستار احداث مکانی برای خبرنگاران و مطبوعات ملایر توسط مسئولان این شهرستان شد و افزود: در این راستا نیازمند مساعدت مسئولان ملایرو شهرداری هستیم.

در پایان خبرنگاران ملایر نیز تجلیل شدند.