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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۵

صبح امروز/

شهرستان دشتی باز هم لرزید

شهرستان دشتی باز هم لرزید

بوشهر- خبرگزاری مهر: با زلزله 3.6 ریشتری صبح امروز شهرستان دشتی لرزید.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه شهرستان دشتی را ساعت 8.36 صبح به بزرگی 3.6 ریشتر اعلام کرد.

این زمین‌لرزه در موقعیت 28.59 شمالی و 51.58 شرقی و عمق 19 کیلومتری زمین صورت گرفته است.

مرکز این زمین‌لرزه 21 کیلومتری خورموج و  789 کیلومتری تهران، اعلام شده است.

هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.

20 فروردین امسال شهرستان دشتی شاهد وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر بود که متاسفانه موجب کشته شدن 37 نفر از هموطنانمان در بخش شنبه و تخریب صدها ابنیه فنی شد.

کد مطلب 2115307

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