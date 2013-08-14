به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، حجت‌الاسلام عباس خشنود صبح چهارشنبه در نشست کارگروه امور بانوان استان بوشهر اظهار داشت: امروز دشمنان در راستای تضعیف اعتقادات جوانان و نوجوانان با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به مقابله با نظام اسلامی آمده‌اند که همه باید هوشیار باشیم.

وی افزود: اجرای برنامه‌های متنوع و باکیفیت فرهنگی و بهبود کیفیت برنامه‌های فرهنگی و دینی در دستور کار قرار دارد که همه باید در این عرصه اهتمام ورزند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان بوشهر خاطرنشان کرد: امسال 20 برنامه توسط ستاد اقامه نماز استان پیش‌بینی شده که انتظار داریم توقعات را برآورده کنیم.

خشنود تصریح کرد: آموزش‌های تخصصی نماز برای جوانان و نوجوانان در شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده که هر کلاس با حضور اساتید مجرب برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: آموزش تخصصی مربیان مهدکودک و کلاس‌های تخصصی نماز در مدارس شبانه‌روزی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در شهرستان‌ها اجرایی می‌شود.

رئیس ستاد اقامه نماز استان بوشهر از راه‌اندازی 110 روزنامه دیواری تخصصی نماز در مساجد استان بوشهر خبر داد و گفت: این برنامه در 10 شهرستان استان با موفقیت اجرایی شده و مورد استقبال بسیار خوبی نیز قرار گرفته است.

خشنود اضافه کرد: برگزاری 6 نشست تخصصی و همچنین برگزاری 2 کارگروه استانی نماز نیز از جمله برنامه‌های مهم ستاد اقامه نماز استان است که امیدوار هستیم با تلاش دسته‌جمعی اجرایی می‌شود.