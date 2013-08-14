تومار نمایندگان کارگری استان کرمان در مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پنجمین جلسه علنی بررسی رای اعتماد به کابینه پیشنهادی یک تومار دو متری و امضا شده از سوی نمایندگان کارگری استان کرمان خطاب به رئیس جمهور در دست نمایندگان جا به جا شد.

کوچکی نژاد ابتدا این تومار را به سایر نمایندگان نشان داد و پس از آن محجوب با حضور در حلقه نمایندگانی که به گرد این تومار حلقه زده بودند رفت و این تومار را از حلقه نمایندگان خارج و آن را تا زد و برد.

نمایندگان کارگری استان کرمان از واحد های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی در این نامه که خطاب به دکتر روحانی نوشته شده است خواسته های کارگران از جمله بهبود وضعیت حقوقی را مطالبه کردند.