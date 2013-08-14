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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

تومار نمایندگان کارگری استان کرمان در مجلس شورای اسلامی

تومار نمایندگان کارگری استان کرمان در مجلس شورای اسلامی

تومار دو متری نمایندگان کارگری استان کرمان خطاب به رئیس جمهور نوشته شده و به دست نمایندگان سپرده شده است امروز در صحن مجلس بین نمایندگان دیده می شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پنجمین جلسه علنی بررسی رای اعتماد به کابینه پیشنهادی یک تومار دو متری و امضا شده از سوی نمایندگان کارگری استان کرمان خطاب به رئیس جمهور در دست نمایندگان جا به جا شد.

کوچکی نژاد ابتدا این تومار را به سایر نمایندگان نشان داد و پس از آن محجوب با حضور در حلقه نمایندگانی که به گرد این تومار حلقه زده بودند رفت و این تومار را از حلقه نمایندگان خارج و آن را تا زد و برد.

نمایندگان کارگری استان کرمان از واحد های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی در این نامه که خطاب به دکتر روحانی نوشته شده است خواسته های کارگران از جمله بهبود وضعیت حقوقی را مطالبه کردند.

کد مطلب 2115323

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