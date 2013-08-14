تلاش آمریکا برای خلوت کردن زندانها /رتبه اول از نظر تعداد زندانیان مربوط به آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تخفیف مجازات متهمان حمل و فروش مواد مخدر است. بر این اساس قضات دادگاه های این کشور در صورتی که متهمان دست به خشونت نزده و ارتباطی با باندهای جنایی نداشته باشند، می توانند در مجازات آنها تخفیف بدهند.

"اریک هولدر" وزیر دادگستری آمریکا با اعلام این مطلب گفت زندان های آمریکا نباید به محلی برای استراحت متهمان تبدیل شود. هولدر همچنین از آزادی پیش از موعد زندانیان مسن به شرط اینکه جرایم خشونت بار مرتکب نشده باشند، خبر داد.

این در حالی است که زندانهای آمریکا مملو از زندانی بوده و این کشور با کمبود فضا برای نگهداری مجرمین روبرو است. وزارت دادگستری اعلام کرده نگهداری زندانیان در سال 2010 حدود 80 میلیارد دلار برای دولت هزینه داشته است.

گفتنی است آمریکا با داشتن 716 زندانی در هر 100 هزار شهروند، مقام نخست را از نظر میزان زندانیان در بین کشورهای جهان دارد.