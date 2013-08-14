فعالیت هیئت های مذهبی استان ساماندهی و آسیب شناسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نظری در همایش توجیهی چهارمین دوره انتخابات سراسری شورای هیئت های مذهبی که سه شنبه شب در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزارشد اظهارداشت: خوشبختانه شاهد شکل گیری تشکل های خوبی در قالب هیئت های مذهبی در استانی هستیم که راه اندازی تشکل های میانی رابطه سازمانی آنها هم برقرار شده است.



نظری بیان کرد: با تشکیل کانون مداحان کارهای خوبی در قزوین انجام شده و با تقویت سایر تشکل های دینی هم امیدواریم ترویج اندیشه های دینی بخوبی انجام شود.



معاون فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: شورای هیئت های مذهبی در سه سطح شهرستان، استان و کشور به صورت مرکزی شکل گرفته که با اهداف خاصی فعالیت می کند.





نظری یادآورشد: با شکل گیری هیئت های مذهبی دشمنان هم در این عرصه با حجم گسترده ای ورود کرده اند تا به این نهاد آسیب بزنند و تاثیر آنها را کم کنند که باید هوشیار باشیم و با این ترفند مقابله کنیم.



وی با تشریح اهداف شکل گیری شورای هئیت های مذهبی اظهارداشت: ایجاد انسجام و تحکیم وحدت برای هماهنگی فکری و عملی در هیئت ها، اتخاذ وحدت رویه، جلوگیری از غفلت ها و آسیبها، استفاده از توان بالقوه و بالفعل و تجارب، اندیشه ها و ابتکار تمامی نیروهای توانمند هیئت ها، ساماندهی فعالیت ها و بهره مندی از همه ظرفیت ها از دیگر اهداف شوراهاست.



نظری یادآورشد: با فعالیت حدود 550 تا 600 هیئت مذهبی در شهرستان قزوین به طور میانگین 300 نفر در هر هیئت عضو است که جمعیت قابل توجهی است که می تواند در برنامه ریزی دینی و فرهنگی و اجتماعی و سایر موارد نقش آفرین باشد.



این مسئول تصریح کرد: آسیب شناسی شئون فرهنگی و مناسبت های مذهبی و ارائه راهبردهای عملی برای زدودن آسیب ها و خرافات و حواشی از جمله استفاده از آلات موسیقی، اختلاط زن و مرد، دوری از خرافات، از دیگر اهداف شورای هیئت های مذهبی است.



وی افزایش مدیریت مشارکتی در تصمیم سازی فرهنگی و اجرای فعالیت های مذهبی از امور مهمی است که باید توسط هیئت های مذهبی جدی گرفته شود و در کنار عزاداری فرهنگی به نیازهای اخلاقی، اعتقادی، مذهبی مردم توجه بیشتری شود.



18 ماموریت ویژه شورای هیئت های مذهبی



حجت الاسلام نظری بیان کرد: بیش از 18 ماموریت برای شورای هیئت های مذهبی تعریف شده که برای تدوین انها صدها ساعت کار کارشناسی شده و با بهره گیری از صاحب نظران بستر فعالیتهای شورا بخوبی ترسیم شده است.



وی افزود: در کل کشور بیش از یک هزار و 700 هیئت مذهبی شناسایی شده و مجوز گرفته اند که نیازمند پشتیبانی قوی هستند تا بتوانند به ماموریت ها و اهداف خود دست یابند و بتوانند بخوبی برای آینده برنامه ریزی کنند.





انتخابات شورای هیئت های مذهبی سوم آبان ماه



معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: چهارمین دوره انتخابات شورای هیئت های مذهبی سوم آبان ماه امسال به طور همزمان با سراسر کشور در قزوین هم برگزار خواهد شد که ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط از روز چهارشنبه آغاز شده و تا سوم شهریور ماه ادامه خواهد یافت.



وی گفت: مردم بر روی هیئت های مذهبی حساب ویژه ای باز کرده اند که امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت های این بخش در جنگ نرم دشمن هم از این ظرفیت بهره برده و به شبهات دینی نیز پاسخ مناسب دهیم و با اعزام مبلغان دینی و تربیت مداحان با انگیزه و تشکیل جلسات گفتمان های دینی در راستای ترویج اندیشه های دینی و مذهبی گام برداشته شود.