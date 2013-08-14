لزوم ممانعت از به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز/ واحدهای متخلف جریمه می شوند

حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارفرمایان فرصت های شغلی را در اختیار اتباع بیگانه غیرمجاز قرار ندهند.

وی با اشاره به قوانین به کارگیری اتباع بیگانه گفت: کارفرمایان باید در صورت استفاده از نیروی کار خارجی از مجاز بودن و دارای کارت اشتغال بودن این افراد اطمینان حاصل کنند.

این مسئول یادآور شد: واحدهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی که اتباع بیگانه غیرمجاز به کار می گیرند جریمه خواهند شد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: واحدهای متخلف به ازای هر روز کار تبعه غیرمجاز پنج برابر حداقل دستمزد جریمه خواهند شد.

وی ادامه داد: در صورت به کارگیری مجدد اتباع بیگانه غیرمجاز توسط واحد متخلف این مبلغ دو برابر افزایش یافته و در مراحل بعدی نیز براساس ماده 181 قانون کار به سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

رحمانی گفت: این امر ضمن صیانت از نیروی کار داخلی باعث کاهش نرخ بیکاری در استان کرمان می شود.

وی با اشاره به معضل بیکاری تصریح کرد: برای ایجاد یک فرصت شغلی هزینه های زیادی می شود و ما نباید فرصت های شغلی را دراختیار اتباع بیگانه غیرمجاز قرار دهیم.





