پیام تسلیت فرهنگیان ورامین در پی در گذشت حاج جبرییل قبادی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنیان ورامین با صدور پیامی ،درگذشت اسوه ایثار و فداکاری حاج جبرئیل قبادی را تسلیت گفتند.
در قسمتی از این پیام آمده است: پدران و مادران مادران شهیدان سرافراز، ذخایر گرانبها و سندهای افتخار مردم فداکار ما هستند و با فقدان هر یک از آنان سرمایه سترگی از دست میرود و ستاره ای فروزان غروب می کند و جانی پاک به ابدیت می پیوندد و نسیم روح نواز یاد و خاطره شهیدان و مربیان آنان بر جانها میوزد .
پرورش جوان خداجوی ودلاوري همچون شهیدان بزرگوار محمد،بهروز و ناصر قبادی، نماد والایی از درک و غیرت دینی و دغدغه صیانت از آرمانهای اسلام ناب محمدی، در دوران حیات پربرکت مرحوم حاج جبرئیل قبادی بود که زیباترین جلوههای عشق به اسلام و مردم را به نمایش گذاشت. درود خداوند بر پرورشدهندگان مجاهدان راه حق که همواره رنج دوران را برای شکوفایی و بالندگی حقیقت اسلام تحمل کردهاند.
این پیام ادامه داده است:جهاد گر راه خدا و انسان مؤمن ، صبور و خيرخواه پدر شهيد جناب حاج جبرئیل قبادی به ديدار حضرت حق شتافت تا پاداش فداكاري و ايثار و عمل صالح خود را از خداوند متعال دريافت كند، روح او شاد و با اولياء خدا محشور باد .
در پایان این پیام آمده است:فرهنگیان غیور و مومن ورامین اين مصيبت را به خانواده معزز و مكرمش و همه همراهان و دوستداران اين عزيز تسليت عرض مي كند و براي ايشان از پيشگاه حضرت حق، علو درجات و براي بازماندگان محترمش صبر ، اجر و سلامت مسالت می نماید.
ورامین - خبرگزاری مهر: در پی درگذشت مرحوم حاج جبرئیل قبادی پدر شهیدان قبادی، فرهنگیان ورامین پیام تسلیتی صادر کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، فرهنیان ورامین با صدور پیامی ،درگذشت اسوه ایثار و فداکاری حاج جبرئیل قبادی را تسلیت گفتند.
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