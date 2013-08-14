پیام تسلیت فرهنگیان ورامین در پی در گذشت حاج جبرییل قبادی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنیان ورامین با صدور پیامی ،درگذشت اسوه ایثار و فداکاری حاج جبرئیل قبادی را تسلیت گفتند.



در قسمتی از این پیام آمده است: پدران و مادران مادران شهیدان سرافراز، ذخایر گرانبها و سندهای افتخار مردم فداکار ما هستند و با فقدان هر یک از آنان سرمایه سترگی از دست میرود و ستاره ای فروزان غروب می کند و جانی پاک به ابدیت می پیوندد و نسیم روح نواز یاد و خاطره شهیدان و مربیان آنان بر جانها میوزد .



پرورش جوان خداجوی ودلاوري هم‌چون شهیدان بزرگوار محمد،بهروز و ناصر قبادی، نماد والایی از درک و غیرت دینی و دغدغه صیانت از آرمان‌های اسلام ناب محمدی، در دوران حیات پربرکت مرحوم حاج جبرئیل قبادی بود که زیباترین جلوه‌های عشق به اسلام و مردم را به نمایش گذاشت. درود خداوند بر پرورش‌دهندگان مجاهدان راه حق که همواره رنج دوران را برای شکوفایی و بالندگی حقیقت اسلام تحمل کرده‌اند.



این پیام ادامه داده است:جهاد گر راه خدا و انسان مؤمن ، صبور و خيرخواه پدر شهيد جناب حاج جبرئیل قبادی به ديدار حضرت حق شتافت تا پاداش فداكاري و ايثار و عمل صالح خود را از خداوند متعال دريافت كند، روح او شاد و با اولياء خدا محشور باد .



در پایان این پیام آمده است:فرهنگیان غیور و مومن ورامین اين مصيبت را به خانواده معزز و مكرمش و همه همراهان و دوستداران اين عزيز تسليت عرض مي كند و براي ايشان از پيشگاه حضرت حق، علو درجات و براي بازماندگان محترمش صبر ، اجر و سلامت مسالت می نماید.