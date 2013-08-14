افتتاح بزرگراه تبریز - سهند تا آذرماه 92

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه سه شنبه در بازدید از روند اجرایی این طرح گفت : قرار بر این بود این طرح تا پایان سال 91 به پایان برسد که به دلیل عدم تخصیص اعتبارات در سال 91 و همچنین جریان زلزله ارسباران اجرای این طرح به سال 92 موکول شد.

وی ادامه داد : هرچند بودجه لازم برای اجرای این پروژه در سال 92 هم به خوبی تامین نشده است به همین دلیل لازم است به غیر از منابع و اعتبارات ملی، منابع جدیدی تعریف کنیم تا بتوانیم حداقل یک باند از این بزرگراه را به بهره‌برداری برسانیم.

بیگی با اشاره به اینکه بخشی از منابع این پروژه به وسیله فروش اراضی دولتی در تبریز و سهند تامین می شود، گفت : بخش دیگری از این اعتبار نیز توسط اعتبارات حوادث مسیر تبریز- آذرشهر که حدود 30 میلیارد تومان است تامین خواهد شد تا شاید بدین وسیله موفق به افتتاح یک باند از این بزرگراه شویم.

وی افزود: باند دوم این بزرگراه نیز با تخصیص اعتبارات ملی در نزدیک ترین زمان ممکن افتتاح خواهد شد و به این ترتیب پیش بینی می شود این بزرگراه تا آذرماه سال جاری به بهره برداری برسد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه با تغییر دولت جدید شاهد توقف این پروژه نخواهیم بود، گفت : بخش قابل توجهی از این کار اجرا شده و نمی توان به هیچ وجه آن را متوقف کرد.

وی ادامه داد : بزرگراه تبریز- سهند از پروژه‌های مهم و اثرگذار ما محسوب می‌شود که با توجه به اهمیت شهر جدید سهند و سکونت بیش از 50 هزار نفر در این شهر، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سکونت در این شهر خواهد داشت.