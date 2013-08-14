واردات 10 میلیون دلاری تجهیزات اطفای حریق

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مدنی کارشناس اعلام و اطفای حریق گفت: آنچه در زمینه اعلام و اطفای حریق در کشور استفاده می شود، وارداتی است و معمولا بیشترین تجهیزات این بخش نیز از شرکتهای انگلیسی، خریداری می شود که از کیفیت بالایی برخوردارند.

وی افزود: آمار دقیقی از میزان واردات تجهیزات اعلام و اطفای حریق در کشور وجود ندارد اما برآورد می شود بیش از 10 میلیون دلار خرید داریم.

مدنی با اعلام اینکه سیستم ایرانی اعلام حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی در کشور نداریم، گفت: تمامی ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و... که در دو سال اخیر احداث شده اند، این سیستمها را دارند. زیرا، باید این تاییدیه را از سازمان آتش نشانی بگیرند.

در ادامه امیر تیمورنژاد مدیر برگزاری نمایشگاه نیز با اشاره به حضور 40 شرکت خارجی در پنجمین نمایشگاه تخصصی سیستمهای ایمنی و حفاظتی، گفت: سیستمهای ایمنی و حفاظت فقط دزدگیر و یا باز و بسته کردن اتوماتیک درهای ورودی و پارکینگ نیست. با افزایش تعداد اماکن و دغدغه‌های مختلف مدیران در اداره مجموعه‌های خود و روندهای کاری‌شان، می‌توان بسیاری از کنترل‌ اماکن را بر عهده سیستمهای نظارتی و حفاظتی گذاشت.

وی تاکید کرد: پنجمین نمایشگاه تخصصی سیستمهای ایمنی و حفاظتی با هدف آشنا ساختن مردم و فرهنگ سازی در بکارگیری تجهیزات ایمنی و حفاظتی و ارائه آخرین دستاوردهای این حرفه 28 تا 31 مرداد ماه جاری در محل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

تیمورنژاد همچنین گفت: این نمایشگاه با موضوعات طراحی و مشاوره، دوربینهای مداربسته و تحت شبکه ، اعلام و اطفاء حریق، دزدگیر اماکن، کنترل دسترسی، کنترل یکپارچه ساختمان، گیتهای فروشگاهی و سیستمهای بازرسی برگزار می شود.

مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی سیستمهای ایمنی و حفاظتی گفت: در این نمایشگاه معتبرترین شرکتهای سیستمهای ایمنی و حفاظتی تجهیزات خود را به نمایش خواهند گذاشت.

همچنین محمد علی شخصیان مشاور سامانه های سیستمهای حفاظتی با اعلام اینکه بیش از 50 درصد نیاز کشور به این سیستمها در داخل تولید می شود، افزود: خوشبختانه این سیستمها در کشور بومی سازی شده اما هنوز به مرحله بازرگانی نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه تحریم کمک کرده تا تولید این تجهیزات در کشور انجام شود، گفت: گیت هایی که در ورودی سازمانها و وزارتخانه ها قرار دارد، تولید داخل هستند.

شخصیان در عین حال از واردات دوربینهای بی کیفیت چینی همچون سایر کالاهایی که از این کشور وارد می شود، انتقاد کرد و افزود: کشورهای ژاپن و کره جنوبی، تولیدات بهینه ای در این زمینه دارند که حتی کشورهای اروپایی از این کشورها، تجهیزات مورد نیاز خود در این بخش را تامین می کنند.