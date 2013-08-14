بیشترین حجم واردات محصولات کشاورزی در دوره وزارت حجتی/ دو بخش جنگل و شیلات آسیب جدی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، شکر خدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزان هیچ پشت و پناهی ندارند و در دعواهای سیاسی بی حاصل سالیان گذشته فریاد تظلم خواهی آنان شنیده نشد و انتظار ما این است که وزیر کشاورزی دولت جدید کشاورزی را به جایگاه اصلی خود برساند زیرا با کمترین هزینه می تواند بیشترین امکانات و بازدهی را به کشور بدهد.

نماینده مردم اهواز با بیان این که کشاورزی محور توسعه است گفت: امروز 18 میلیون هکتار زمین کشاورزی قابل کشت وجود دارد که فقط از این 18 میلیون 4 میلیون آن زیر کشت است.

موسوی با اشاره به تنوع آب و هوایی ایران گفت: شما چه برنامه ای برای این کار بزرگ دارید؟ ایران عزیز به مثابه کشتی حضرت نوح است و هر قسمت آن خداوند نعمتی را قرار داده است آیا از این نعمت که بخش عمده آن در بخش کشاورزی است چگونه می خواهیم استفاده کنیم.

نماینده مردم اهواز افزود: آقای کلانتری که از اعضای موثر انتخاب وزیر کشاورزی است گفته است توجه حکومت به بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر است اما این که کشاورزی محور توسعه باشد مخالفم اگر محور توسعه را کشاورزی در نظر بگیریم مردم باید از گرسنگی بمیرند. شما باید پاسخ دهید چه نسبتی با این سخن دارید. امام می فرمایند کشاورزی محور توسعه است.

وی عدم التزام عملی طیف حجتی به خودکفایی اقتصادی را از دیگر اشکالات وارده به وزیر پیشنهادی نام برد و گفت: شما در دوران وزارت خود اعتقاد داشتید موضوع خودکفایی یک موضوع سنتی، غیر علمی و فاقد موضوعیت اجرایی است.

نماینده مردم اهواز افزود: شما در مورد برنامه پنجم توسعه چه رویکردی دارید آیا خود را ملزم به اجرای آن می دانید و یا از کنار آن خواهید گذشت.

موسوی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی از دغدغه های کشاورزان نام برد و گفت: یکی از مشکلات کشاورزان بیمه محصولات کشاورزی و کود شیمیایی است.

وی با بیان این که پس از بررسی برنامه حجتی برای کشاورزی دریافتند که در عرصه اجرا تدبیری حکیمانه که حاکی از امید باشد در آن دیده نشده است با اشاره به نقاط ضعف این برنامه گفت: یکی از ویژگی های برنامه وزرا باید این باشد که تحلیلی از برنامه پنجم توسعه ارائه کنند. چرا که ممکن است بعد از رسین به وزارت خیلی از مفاد برنامه پنجم رها کرده و از مسئولیت تحقق آن شانه خالی کند.

نماینده مردم اهواز با اشاره به نامه حجتی به مقام معظم رهبری در زمان مسئولیتش در سازمان جهاد کشاورزی گفت: در آن نامه خطر طمع وارد کنندگان محصولات استراتژیک را بر خودکفایی و استقلال کشاورزی گوشزد کردند. به نظر می رسد ایشان باید بیان می کردند به طور مشخص چه برنامه ای برای مقابله با این تهدید در دوره چهار ساله دارند.

وی همچنین با بیان اینکه طرح شجره طوبی و سپردن پروژه‌های کشاورزی به جهاد نصر در دوران وزارت آقای حجتی موفقیت‌آمیز نبوده است، گفت: متاسفانه از 8 هزار طرح کشاورزی مصوب سفر رهبری به استان خوزستان حتی یک متر از آن هم عملی نشده است.

وی با اشاره به چالش بخش کشاورزی، خرده مالکی، کمبود صنایع بومی دانست و گفت: در برنامه آقای حجتی هیچ اشاره به این چالش و رفع آن نشده است.

موسوی با بیان این که در برنامه حجتی هیچ توجهی به امور زیربنایی نشده است گفت: ایشان از عبارت حذف واردات صحبت کرده است که در رسانه ها بازتاب زیادی داشته است اما باید مدیریت صحیح واردات به گونه ای که تولیدات داخلی مورد خدشه وارد نشود مورد توجه قرار گیرد نه این که به طور کامل حذف شود.

نماینده مردم اهواز با بیان این که حجتی باید تحلیلی از عملکرد دوران وزارت خود ارائه می داد گفت: باید با بررسی عملکرد وی در دوران وزارتش با دیگر دوره ها تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوتش ارائه می داد.

وی با بیان این که در برنامه حجتی توجه به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نشده است گفت: کارآمدترین ابزار دولت برای نیل به خودکفایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

موسوی با بیان این که برخی از فعالان جهاد سازندگی هنوز از ایشان و برخی دیگری از مسببان اذغام وزارت کشاورزی با جهاد کشاورزی ناراحت هستند تصریح کرد: سوال این است که با این اقدام چقدر توانستند روحیه جهادی را در روحیه کشاورزی و توسعه روستایی منتقل کنند.

وی افزود: ما کشوری انقلابی هستیم و راهی جز روحیه انقلابی و جهادی نخواهیم داشت.

وی با بیان این که حجتی در برنامه خود به حماسه اقتصادی توجه نکرده است با اشاره به برخی نقاط ضعف حجتی در زمان تصدی اش در وزارت کشاورزی گفت: در زمان مسئولیت ایشان معاونان وزارتش در حمایت از مجلس ششم استفا داده و به جمع متحصنین پیوستند. در زمان مسئولیت ایشان در وزارت کشاورزی برخی از مدیران کشاورزی حذف و مدیران حزبی جایگزین آن ها شدند. تمام طرح های خودکفایی کشاورزی که در زمان ایشان شروع شد به دلیل اشکالات اساسی و مبانی علمی این طرح ها با شکست مواجه شد.

موسوی با بیان این که حجتی در هشت سال گذشته هیچ ارتباطی با بخش کشاورزی نداشته است اضافه کرد: ایشان در این مدت به دنبال کارهای عمرانی در داخل و خارج کشور بوده است و با تصدی ایشان بیم آن می رود ضمن از دست دادن فرصت های طلایی مجددا افراد سیاسی فاقد وجاهت در راس پست های کلیدی وزارت خانه قرار گیرند و به جای پرداختن به امور کشاورزی به باشگاه سنتی تبدیل شود.

نماینده مردم اهواز ادامه داد: در زمان مدیریت وی در وزارت کشاورزی جز چند مدیر خاص را به حضور نمی پذیرفت و مدیران استانی دو سال در نوبت بودند تا وزیر را ببینند. و در زمان تصدی اش بیشتری حجم واردات محصولات کشاورزی به کشور صورت گرفت و دو بخش جنگل و شیلات آسیب جدی دیده اند.

وی همچنین خطاب به روحانی گفت: خوزستان همان استانی است که امام فرمودند خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرد و دروازه ورود تشیع به ایران بود. آیا جای فرزندی از خوزستان در کابینه شما خالی نیست.