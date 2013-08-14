به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذاهای بومی و محلی با تلاش دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری ورامین روز شنبه 26 مرداد ماه در برج تاریخی علاالدوله ورامین دایر می شود
هدف از برگزاری این جشنواره،شناخت استعداد و قابلیت های بانوان ورامینی و شناسایی غذاهای بومی و ویژه شهرستان است.
جلیلی از همه خانواده ها دعوت کرد تا ساعت 10 صبح روز شنبه با حضور در برج علاالدوله از جشنواره غذای سنتی دیدن کنند.
ورامین - خبرگزاری مهر: به همت دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری ورامین، جشنواره غذاهای بومی و محلی در ورامین برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذاهای بومی و محلی با تلاش دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری ورامین روز شنبه 26 مرداد ماه در برج تاریخی علاالدوله ورامین دایر می شود
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