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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

جشنواره غذاهای بومی و محلی در ورامین برگزار می شود

جشنواره غذاهای بومی و محلی در ورامین برگزار می شود

ورامین - خبرگزاری مهر: به همت دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری ورامین، جشنواره غذاهای بومی و محلی در ورامین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذاهای بومی و محلی با تلاش دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری ورامین روز شنبه 26 مرداد ماه در برج تاریخی علاالدوله ورامین دایر می شود

هدف از برگزاری این جشنواره،شناخت استعداد و قابلیت های بانوان ورامینی و شناسایی غذاهای بومی و ویژه شهرستان است.

جلیلی از همه خانواده ها دعوت کرد تا ساعت 10 صبح روز شنبه با حضور در برج علاالدوله از جشنواره غذای سنتی دیدن کنند.
 

کد مطلب 2115382

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