جشنواره غذاهای بومی و محلی در ورامین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذاهای بومی و محلی با تلاش دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری ورامین روز شنبه 26 مرداد ماه در برج تاریخی علاالدوله ورامین دایر می شود



هدف از برگزاری این جشنواره،شناخت استعداد و قابلیت های بانوان ورامینی و شناسایی غذاهای بومی و ویژه شهرستان است.



جلیلی از همه خانواده ها دعوت کرد تا ساعت 10 صبح روز شنبه با حضور در برج علاالدوله از جشنواره غذای سنتی دیدن کنند.

