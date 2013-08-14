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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

نوروزی در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی:

افزایش ضریب خودکفایی در محصولات کشاورزی از برنامه های مهم حجتی است

افزایش ضریب خودکفایی در محصولات کشاورزی از برنامه های مهم حجتی است

نماینده علی آباد کتول افزایش ضریب خودکفایی در محصولات کشاورزی از طریق روش های نوین را از جمله برنامه های مهم وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خواند که در شرایط موجود یک اصل مهم و مورد نیاز در بحث کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی نماینده موافق وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اظهار کرد: به نمایندگی از نمایندگان از جمله نمایندگان شمالی کشور به ویژه دکتر احمد توکلی تایید می کنیم که مهندس حجتی وزیری با سابقه درخشان و موفق و اهل مشورت است.

وی افزود: افزایش ضریب خودکفایی در محصولات کشاورزی از طریق  روش های نوین از جمله موضوعات مهمی است که در برنامه ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی مورد اشاره قرار گرفته است.

نماینده علی آباد کتول با بیان اینکه کشور ما در حال حاضر در کشاورزی، باغداری، دامداری، مرغداری و ... مشکلات بسیاری دارد تصریح کرد: جلوگیری از توسعه بی رویه کشت و توجه بر افزایش و ارتقای بهره وری با توجه به وجود مشکلات آب از دیگر موضوعاتی است که وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی آن را از جمله اقدامات خود در صورت بر عهده گرفتن مسئولیت خوانده است.

کد مطلب 2115384

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