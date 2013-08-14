بی مهری رسانه به انیمیشین پیام راشل کوری/تصمیم هایی که با اعتقادات ما هم خوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرزمین خورشید مدتی قبل شاهد رونمایی از اثر هنرمندی جوان، با انگیزه و حقیقت جو بود که همه استعدادش را در طبق اخلاص گذاشته و سعی کرد پیام انقلاب اسلامی و بخشی از دغدغه های رهبر فرزانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در قالب پویانمایی 12 دقیقه ای در مقابل چشم جهانیان قرار داده و سهمی در صدور پیام امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی ایران ایفا کند.

این پویانمایی که در پایتخت معنوی کشور و با حضور جمع کثیری از هنرمندان استان و تعدادی از هنرمندان و صاحب نظران کشور رونمایی و تشویق بسیاری از حاضران در مراسم از جمله فرج الله سلحشور کارگردان با سابقه سینمای کشور و فروغ نیلچی زاده کارشناس مسائل مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه را به همراه داشت، اکنون پس از گذشت قریب به دوماه از رونمایی از این انیمیشن، با بی مهری مسئولان فرهنگی کشور و ازجمله صدا و سیما مواجه شده به گونه ای تفکر مصلحت اندیشانه اجازه نداد پیام راشل کوری وارد دانشگاه انسان ساز کشور شده و تفکر انقلابی حاکم بر آن از این طریق به مردم ایران و دیگر حق جویان جهان ارسال شود.

فرج الله سلحشور کارگردان، نویسنده و بازیگر می گوید: متاسفانه سیاست گذاری های فرهنگی صدا و سیمای کشورمان به درستی مشخص و معلوم نیست و آدم گاهی اوقات احساس می کند تصمیم گیری هایی می شود که با حقیقت اعتقادات ما تطابق و هم خوانی ندارد.

وی ابراز می کند: شما در خیلی از مواقع در صدا و سیما حق ندارید در مورد امداد غیبی یا معجزات صحبت کنید و حرف بزنید و اگر از ارزش های دینی حرف بزنید به اسم خرافات حذف می شود.

سلحشور بیانی می کند: در برخی موارد شما اگر بخواهید در مورد بد حجابی فیلمی بسازید پخش نخواهد شد و آن را عیب می دانند و اینکه بد حجابی گناه است مهم نیست اینکه شرع مقدس با بی بند و باری مخالف است اما شما حق نداری در مورد بد حجابی صحبت کنید.

وی با اشاره به انیمیشن پیام راشل کوری می گوید: ما فرض را بر این بگیریم که یکی از ایرادات وارده بر این انیمیشن داشتن آرایش بر روی صورت راشل کوری است اما آیا نمی توان با روش های فنی این را بر طرف کرد.

کارگردان یوسف پیامبر(ع) تصریح می کند: پیام راشل کوری انیمیشن قابل تقدیری است که در صورتی که یکسری از ابهامات آن برطرف شود می تواند ایمان یک دختر مسیحی را که در دفاع از مردم مظلوم فلسطین جانش را از دست داد نشان دهد.

وی با بیان اینکه صدا و سیمای ما باید به سمت اسلامی شدن پیش برود تاکید می کند: تبدیل شدن صدا و سیمای اسلامی به رسانه ملی بدون پسوند اسلامی که بر اساس معیارهایی غیر اسلامی حرکت کند کار اشتباهی است که باید اصلاح شود.

سلحشور همچنین با اشاره به اینکه فیلمنامه 72 قسمتی حضرت موسی(ع) را تا قسمت 50 آن آماده کرده می گوید: صدا و سیما از اینگونه آثار حمایت نمی کند و ما باید به جاهای دیگری مراجعه کنیم.

وی اظهار می کند: باید تمام مسئولان صدا و سیمای ما به سمت اسلامی شدن حرکت کنند و این وظیفه ای است که بر عهده صدا و سیما گذاشته شده است و باید به این مور رسیدگی کند.

فرهاد عظیما کارگردان جوان و یکی از نخبگان عرصه هنر پویانمایی کشور که هنرش را در خدمت صدور پیام انقلاب اسلامی قرار داده به خبرنگار مهر می گوید: با اطمینان خاطر بالایی به صدا و سیمای کشور مراجعه کردم اما پس از پیگیری ها و مراجعات مکرر و پس از اینکه قول پخش این فیلم را در روز قدس دادند در یک پیامکی که به بنده ارسال شد خبر از عدم پخش شدن این انیمیشن در صدا و سیمای کشور دادند.

عظیما اظهار کرد: یکی از شبکه های سیما داشتن آرایش در چهره طراحی شده از شهیده راشل کوری را بهانه قرار داد و در یک بهانه جویی دیگر اعلام کردند این پویانمایی با سیاست های ما همخوانی ندارد و از پخش شدن آن در شبکه ملی معذور هستیم.

این کارگردان مشهدی با اشاره به پیغامی که از جانب یکی از کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس دریافت کرده اظهار می کند: از طرق چند واسطه یکی از مسئولان این کشور عبری به بنده گفت در صورتی که عکس رهبر ایران(حضرت آیت الله امام خامنه ای) و همچنین پرچم ایران از این انیمیشن حذف و عکس حاکم و پرچم کشور بنده جایگزین آن شود بنده حاضرم پول خوبی برایش پرداخت کنم.

وی می افزاید: نه من و نه گروه هنری فرهنگی انسیه حورا(س) که پشتیبان بنده در ساخت این پویانمایی بوده ایم هرگز حاضر به چنین کاری نشده و نخواهیم شد لذا پیشنهاد اهداء آن به صورت رایگان به صدا و سیمای کشور هم تاثیری در پخش شدن آن از شبکه ملی کشور نداشت.

عظیما بیان می کند: حمایت از مردم مظلوم فلسطین نباید فقط با شعار بیان شود و نمی دانم چرا حالا که ما پیام انقلاب اسلامی را به صورت تصویر متحرک در مقابل چشم جهانیان قرار داده ایم هیچ سازمان، نهاد و ارگانی حاضر به حمایت از ما نیست.

وی با انتقاد از عملکرد مسئولان فرهنگی کشور ابراز می کند: چرا وقتی سخن امام خامنه ای مبنی بر اینکه "اگر اسرائیل غلطی بکند حیفا و تل آویو را با خاک یکسان می کنیم" وقتی به صورت انیمیشن در می آید به کاری خطرناک از نظر برخی مصلحت اندیشان تبدیل می شود و این درحالی است که آرگو و آرگوهای فراوان دیگر در کنار فیلم های جسارت آمیز به پیامبر اسلام بدون هیچ واهمه ای از طرف صهیونیست ها ساخته و در نهایت توجه رسانه های غربی به آن پرداخته می شود.

فرزین جیرانی مدیر کانون هنرمندان خراسان رضوی نیز با اشاره به اثر بسیار خوب و قابل تقدیر فرهاد عظیما اظهار می کند: انیمیشن پیام راشل کوری کاری واقعا تحسین بر انگیز است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری(مدالظله العالی) تصریح می کند: رهبر دانشمند انقلاب اسلامی ایران بارها اظهار کرده اند که باید به سمت هنر ارزشی و متعهد برویم و پویانمایی پیام راشل کوری به نظر بنده یک اثر هنری متعهدانه است که باید مورد توجه مسئولان فرهنگی کشور قرار گرفته و در چنگال مصلحت اندیشی عده ای خاص اسیر نشود.

جیرانی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر به صورت کلی دو دسته هنرمند در استان داریم توضیح می دهد: یک عده ای از هنرمندان ما کاملا به صورت متعهدانه و ارزشی کار می کنند و عده ای دیگر از هنرمندان نیز به صورت انتقادی و با بزرگ نمایی یا واقع بینی سعی می کنند معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مسائل موجود را با هنرشان به قاب تصویر بکشند.

وی می افزاید: هر دو گروه هدف ارزشمندی را دنبال می کنند اما با دو رویکرد متفاوت، اما آن چیزی که در بین هر دو گروه هنرمند دیده می شود گله مند بودن، از شرایط موجود حاکم بر فضای هنر استان و کشور است.

مدیر کانون هنرمندان خراسان رضوی تاکید می کند: کسانی که می خواهند ارزشی کار کنند مورد توجه واقع نمی شوند و آنهایی هم که قصد نقد دارند با مسائلی دیگر روبرو می شوند در نتیجه نگاه ها می رود به سمت و سوی آثاری کم ارزش که هیچ خاصیتی نه برای فرهنگ و نه رای هنر کشور ندارند.

وی با اشاره به مشکل مدیریتی در بخش فرهنگ و هنر جامعه اذعان می کند: در عرصه فرهنگ و هنر با شعار دادن یک مدیر که می گوید نباید اجازه بدهیم فیلم هایی مانند آرگو ساخته شود یا اینکه بگوید چنین می کنم یا چنان، هیچ مشکلی بر طرف نخواهد شد و همواره در شعار زدگی هایمان خواهیم ماند.

جیرانی اظهار می کند: یکی از بهترین مسائلی را که مدیران فرهنگی کشور می توانند از آن الگوبرداری کنند محافل شعر حضرت آقا( امام خامنه ای مدالظله العالی) است که ایشان در این محافل شاعرانی را از طیف های مختلف فکری به حضور می پذیرند و در مورد همه انها منصفانه نظر می دهند.

وی تاکید می کند: در صورتی که مدیران فرهنگی کشور نیز بتوانند به سلایق مختلفی که در چار چوب نظام حرکت می کنند احترام بگذارند بسیاری از مسائل ومشکلات ما در حوزه هنر و فرهنگ حل خواهد شد.

مدیر کانون هنرمندان خراسان رضوی با بیان جمله ای از مقام معظم رهبری(مدالظله العالی) یادآور می شود: ایشان در جایی فرمایند: " اگر می خواهید هنر این کشور رشد و اعتلا پیدا کند به هنرمندان جوان و تحصیل کرده و مومن تکیه کنید چرا که انها می توانند از اسلام و انقلاب و این کشور دفاع کند".

وی می افزاید: اگر قرار است یک اعتدال در کشور بوجود بیاید باید این اعتدال یک اعتدال هوشمندانه باشد به گونه ای که ما بدانیم چه وقتی باید حرفمان را بزنیم و چه هنگام سکوت بهتر جواب می دهد.

جیرانی معتقد است نشان ندادن آثاری همچون "پیام راشل کوری" که توسط یک متخصص نخبه و صاحب حرف در ایران ساخته شده باعث می شود اقتدار کشورمان در زمینه تولید انیمیشن های خوب را به مردم کشورمان و دیگر جهانیان نشان داده نشود.

وی می افزاید: این گونه کارهای هنری بایدنشان داده شود تا طرف مقابل بفهمد ما هم حرفی برای گفتن داریم.

وی تاکید می کند: یکی از معضلات فرهنگ و هنر خراسان رضوی موازی کاری دستگاه های مختلف است که با پایان کار در واقع هر سازمانی به سمتی که دوست دارد می رود و گاهی اوقات هیچ کدام از این سازمان ها در یک نقطه به هم نمی رسند.

جیرانی می گوید: فرض را بر این بگیریم که فیلم فرهاد عظیما هم از صدا و سیمای کشور پخش شود یا از طرف یکی از سازمانهای کشور مورد حمایت واقع شود آیا مشکلات ما حل خواهد شد یا اینکه ما در این زمینه نیازمند طراحی و اجرای زیر ساخت های هوشمندانه فرهنگی در کشورمان هستیم.

وی عنوان می کند: وقتی آخرین نشست ها با هنرمندان صورت می پذیرید بجای اینکه اولین نشست های مسئولان با صاحبان اندیشه در عرصه هنر و فرهنگ باشد همین می شود که می بینیم.

....................

گزارش: رضا آرمانیان