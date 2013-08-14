بیانیه 75 تشکل دانشگاهی در توصیه به مجلس درباره رای اعتماد به کابینه 

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بار دیگر که ملت بزرگ ایران با حضور معنادار خود در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ابعاد جدیدی از تبلور مردم سالاری حقیقی در بستر شریعت را به نمایش گذاشت، فرصت حرکت کشور به سوی مقاصدی متعالی را در اختیار منتخبین خود نهاد. اکنون نوبت آن است که قوای اجرایی و قانون گزار با تعامل و مساعدت ، مقدمات تشکیل دولتی مقتدر و موثر را فراهم آورند.کابینه ای بر مسیر مشی اصولی منتخب ملت و مورد وثوق وکلای ملت.

بحمدلله آنچه امروز شاهدیم تطابق حداکثری است میان ملاک های ریاست محترم جمهور برای معرفی کابینه و معیارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تایید کابینه؛ ویژگی هایی چون تعهد به ارزش ها، دردمندی نسبت به نارسایی های معیشتی مردم، تخصص و کارآمدی.

یکی از عمده نقاط چالش و مورد بحث پیرامون احراز صلاحیت گزینه های پیشنهادی در باب تعهد به ارزش های انقلاب، کیفیت عملکرد آنان در وقایع انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه 88 می باشد که فتنه رساترین واژه جهت توصیف آن بزنگاه تاریخی است.

آنچه از رفت و برگشت مباحثات میان موافقین و مخالفین وزرای پیشنهادی، پیرامون عملکرد برخی از آنان در حوادث محوری فتنه ، برمی آید؛ اختلاف دیدگاه در پاسخ به چند سوال کلیدی است. سوالاتی که ما جمعی از مجموعه های دانشگاهی و حوزوی را برآن داشت تا در جهت تنویر افکار عمومی درصدد پاسخگویی به آن ها برآییم؛

1- در شرایطی که دشمن با تحریم های ناجوانمردانه پا بر گلوی معیشت مردم گذاشته و طبقات مختلف جامعه با دغدغه هایی چون بی کاری، تورم، گرانی و ... مواجه است، طرح ملاک هایی چون عملکرد افراد در سال های 88 و 78 آیا مطابق خواست ملت و امری معقول محسوب می گردد؟

اولا ً: ملتی که حماسه سیاسی 24 خرداد 92 را رقم زد همان ملتی است که حماسه 9 دی 88 را هم رقم زد.

ثانیاً : تقویت زیرساخت های اقتصادی، رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار و ... همه در سایه ی امنیت پایدار و آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی رقم خواهد خورد؛ مسلما دولتی که یک پای آن در حاشیه سازی های هر 9 روز یک بحران و پای دیگر آن در کشمکش های زنجیره ای مراکز علمی گیر باشد، صد روز که هیچ صد سال هم نخواهد توانست گره ای موثر از کار ملت بگشاید.

ثالثاً: عقلانیت ابزار تطابق مسیر واقعیت با آرمان هاست. واقعیاتی چون معضلات مالی و اقتصادی وجود دارد اما روا است که با ترفند تمسک به واقعیت گرایی افق های اساسی نظام را نادیده انگاشت؟ حال آن که مقام معظم رهبری در دیدار با خبرگان ملت در سال 1390 فرمودند: « من یادم هست آن سال های اول انقلاب از جمله حرف هایی که زده می شد این بود که بایستی ما انقلاب را سر عقل بیاوریم؟؟ یعنی عقلانیت را به عنوان یک وسیله بهانه قرار بدهند و از اصول و مبانی و پایه های اصلی صرف نظر کنند این نباید انجام گیرد»

2- صفت اصحاب و عوامل فتنه دامن گیر چه افرادی است؟ آیا هر آنکه با ستادهای انتخاباتی دو کاندیدای متخلف ارتباطاتی داشته است، در زمره ی فتنه گران است؟

کسانی که با نظرسازی های تخیلی پیش از انتخابات و ارائه ی آمارهای ساختگی پس از انتخابات، کاندیداهای خود را به توهم انداختند، کسانی که از چندین ماه پیش تر با راه اندازی کمیته صیانت از آرا و تقویت گفتمان جلوگیری از تقلب موجبات ایجاد شبهه را پدید آوردند، کسانی که با تهیه بیانیه های زنجیره ای به مراجع، علما و نخبگان شعله ی تردید را بالا نگه داشتند، کسانی که با سازمان دهی و حضور در تجمعات چند ماهه در دانشگاه ها سوژه هایی ناب برای رسانه های معاند فراهم آوردند، کسانی که با حضور در منزل آسیب دیدگان حوادث آنان را به رویارویی با انقلاب دعوت نمودند، کسانی که با حضور در مراسم ختم کشته های ساختگی انگشت اتهام به سوی نظام اسلامی نشانه رفتند، کسانی که پس از گذشت چهار سال یک بار هم از رفتارهای مشمئزکننده ی خود برای تنویر افکار عمومی تبری نجستند ؛

اگر اصحاب فتنه نباشند پس چه هستند!!!

3- چه ضرورتی دارد که برخی افراد بعضاً با 30 سال سابقه فعالیت در نهادهای حکومتی به جهت عملکرد نامناسب چندماهه در وقایع ناگوار سال88 از چرخه ی مدیریتی کلان نظام کنار گذاشته شوند؟

اولاٌ : اگر همراهی پابه پای آنان با سران فتنه، انکار غیر ممکن بودن جابه جایی 11 میلیون رای در نظام انتخابات کشور، شرکت در جلسه فشار به رهبری برای ابطال انتخابات و ... از سر نادانی و سهو بوده باشد، قطعاً فردی با این ضریب هوشمندی و بصیرت لایق حضور در رده های مدیرکلی یک وزارت خانه هم نیست چه رسد به تصدی پست وزارت. اگر هم به رسمیت نشناختن جمهوریت نظام، تولید نامه های ساختارشکن به نهادهای حکومتی، به تعطیلی کشاندن کلاس های درس دانشجویان، تشویق به لغو امتحانات پایان ترم، ترغیب افراد به حضور در تجمعات و اغتشاشات، از سر شناخت و آگاهی و تعمد بوده باشد، که قطعاً این شمول رفتارها در زمره اقدام علیه امنیت ملی ، محو نمودن تمام ارزش های انقلاب و از بین بردن پایه های نظام اسلامی خواهد بود و نتیجه ضروری آن دور نگاه داشتن این افراد از هرگونه مسئولیت و فعالیت دولتی است.

ثانیاً:در نظامی که بنیان گذار آن حفظ نظام را اوجب واجبات می داند سپردن مسئولیت های خطیر آن هم در حد وزارت به افرادی که جدا ثابت نموده اند در قبال حراست از تمامیت معنوی نظام اسلامی ما به ازایی نخواهند داشت مصداق بارز عدول از عمل به واجبات است. آن هم در سرزمینی که ده ها مدیر شایسته ، کارآمد متخصص و متعهد در آغوش خود پرورانده است.

در پایان متذکریم برهه پیش روی وکلای محترم ملت در احراز صلاحیت کابینه پیشنهادی، با راهبرد تحلیل مدقانه و موضع گیری آزادانه منجر به شکل گیری دولتی خواهد بود که در مدت خدمات 4 ساله اش در راه پیگیری اهداف متعالی انقلاب اسلامی، با پشتوانه حمایتی همه اقشار مردم روبه رو باشد.

والعاقبه للمتقین

1. بسیج مدرسه علمیه معصومیه قم

2. بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

3. بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

4. بسیج دانشجویی دانشگاه چمران اهواز

5. بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان

6. بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان

7. بسیج دانشجویی دانشگاه یزد

8. بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد

9. جمعی از طلاب مدرسه علمیه میرزاحسین اصفهان

10. جامعه اسلامی دانشگاه اصفهان

11. جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

12. جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

13. جامعه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

14. بسیج دانشجویی دانشگاه کردستان

15. بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان

16. بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران

17. بسیج دانشجویی دانشگاه مراغه

18. بسیج دانشجویی دانشگاه سنندج

19. بسیج دانشجویی دانشگاه بوشهر

20. بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان

21. بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان

22. بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان

23. بسیج دانشجویی دانشگاه جامع کاشان

24. بسيج دانشجويي دانشگاه رازي كرمانشاه

25. بسیج دانشجویی دانشگاه رامهرمز

26. بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان

27. بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام

28. بسیج دانشجویی دانشگاه جندی شاپور دزفول

29. بسیج دانشجویی دانشگاه وزوان

30. بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

31. بسیج دانشجویی دانشگاههای کازرون

32. بسیج علوم سیاسی دانشگاه صنعت نفت

33. بسیج دانشجویی دانشگاه سید الشهدا اقبالیه-شهر قزو

34. بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

35. بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه

36. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

37. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا

38. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

39. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

40. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

41. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گراش

42. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

43. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

44. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

45. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

46. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

47. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

48. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نایین

49. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

50. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

51. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین – پیشوا

52. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

53. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تفت

54. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

55. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مجلسی مبارکه

56. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد فلاورجان

57. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

58. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

59. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شهرضا

60. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور گلپایگان

61. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور لنجان

62. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور خرم آباد لرستان

63. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زنجان

64. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور آران بیدگل

65. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اصفهان

66. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور امام حسن عسگری

67. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بوشهر

68. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور دولت آباد برخوار

69. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور قم

70. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرند

71. بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور هفت گل استان خوزستان

72. بسیج دانشجویی دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا مشهد

73. بسیج موسسه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهان

74. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد گراش

75. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمان