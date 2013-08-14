  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۱۵

جویبان:

154 پرونده تخلف صنفی ویژه ماه رمضان در خراسان جنوبی تشکیل شد

154 پرونده تخلف صنفی ویژه ماه رمضان در خراسان جنوبی تشکیل شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از تشکیل 145 پرونده تخلف در طرح نظارتی رمضان خبر داد.

 الیاس جویبان در گفتگو با مهر، اظهارکرد: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده 89 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به انجام چهار هزار و 135 بازرسی در راستای اجرای این طرح گفت: 425 ناظر افتخاری و 70 بازرس نامحسوس در اجرای این طرح همکاری داشته اند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین تخلفات در حوزه خدمات عمومی با 62 پرونده بوده است، عنوان کرد: 29 پرونده در زمینه غلات و حبوبات و 17 پرونده نیز در زمینه چای و خرما تشکیل شد.

 وی اضافه کرد: انواع مواد غذایی به ویژه اقلام لبنی، پروتئینی، میوه و سبزیجات، روغن، خرما و شیرینی‌های مرسوم این ماه از جمله کالاهای مشمول این طرح بوده است.

جویبان هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار، برقراری آرامش و کنترل بازار در ماه مبارک رمضان و دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی اعلام کرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین از برقراری 437 تماس با سامانه 124  خبر داد و گفت: از این تعداد گزارش مردمی 73 مورد تخلف بوده که پرونده برای متخلفان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

کد مطلب 2115393

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها