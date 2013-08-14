154 پرونده تخلف صنفی ویژه ماه رمضان در خراسان جنوبی تشکیل شد

الیاس جویبان در گفتگو با مهر، اظهارکرد: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده 89 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به انجام چهار هزار و 135 بازرسی در راستای اجرای این طرح گفت: 425 ناظر افتخاری و 70 بازرس نامحسوس در اجرای این طرح همکاری داشته اند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین تخلفات در حوزه خدمات عمومی با 62 پرونده بوده است، عنوان کرد: 29 پرونده در زمینه غلات و حبوبات و 17 پرونده نیز در زمینه چای و خرما تشکیل شد.

وی اضافه کرد: انواع مواد غذایی به ویژه اقلام لبنی، پروتئینی، میوه و سبزیجات، روغن، خرما و شیرینی‌های مرسوم این ماه از جمله کالاهای مشمول این طرح بوده است.

جویبان هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار، برقراری آرامش و کنترل بازار در ماه مبارک رمضان و دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی اعلام کرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین از برقراری 437 تماس با سامانه 124 خبر داد و گفت: از این تعداد گزارش مردمی 73 مورد تخلف بوده که پرونده برای متخلفان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.