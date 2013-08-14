صنعت قطعه سازی اصفهان نیازمند حمایت مسئولان است

محمود رفيعيان در گفتگو با مهر با بیان اینکه توليد قطعات ریخته گری شده بدون ساخت مدل امکان پذیر نیست، اظهار داشت: ساخت انواع مدل هاي قطعات صنعتي در استان اصفهان به دليل گسترش چشمگير و نياز بالاي صنايع ريخته گري پيشرفت قابل توجه ای داشته به گونه ای که قطعه سازان اصفهانی توان رقابت با قطعه سازان كشورهاي اروپايي و آسياي شرقي را دارند.

وي افزود: طی سال های گذشته به دلیل استفاده از نرم افزار های رایانه ای در صنعت مدل سازي ساخت قطعه با روش سنتی درکار گاه های اصفهان منسوج شده است.

رفيعيان افزود: نقشه برداري سه بعدي و شبیه سازی کامپیوتری انجماد قطعات، ابعاد استاندارد مدل جعبه هاي ماهيچه از محاسباتي است كه امروزه قبل از ساخت مدل توسط رايانه انجام مي شود و صرفه اقتصادي در توليد مدل را بالا برده است چرا كه وزن برخي قطعات تا 100 تن هم مي رسد كه در روش هاي سنتي و بدون محاسبه دقيق، خرابي و ساير مشكلات مدل ها موجب خسارات گوناگون مي شود.

وي بكارگيري دستگاه هاي دقيق سي ان سي (CNC)و سي ام ام(CMM) در بين مدل سازان اصفهاني را ديگر دليل رشد اين صنعت در استان دانست.

براي توسعه کشور، بايد به صنعتگران امتيازات خاص داده شود

این کارشناس صنعت مدل سازی و ریخته گری در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اين صنعت نيز علاوه بر مشكلات خاص از مشكلات عمومي ساير صنايع چون كمبود نقدينگي و عدم برخورداري از تسهيلات بانكي مناسب رنج مي برد.

رفيعيان با بيان اينكه توسعه اقتصادي بدون پيشرفت صنعتي امکان پذیر نیست، افزود: برای توسعه کشور باید از صنعتگران حمایت شود.