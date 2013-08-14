به‌ گزارش خبرگزاری مهر، محمد ضرغام مدير آموزش سازمان دارالقرآن الكريم با اشاره به اهميت حفظ قرآن کريم در توسعه و نشر آموزه‌هاي والاي قرآن كريم گفت: همايش راه اندازي 50 جلسه محوري و ثابت حفظ قرآن کريم در کشور 31 مرداد و 1شهريورماه سال جاري در تهران و با حضور اساتيد برتر قران برگزار مي شود.

وي در خصوص اهداف برگزاري اين همايش تصريح كرد: اين همايش با هدف بررسي راهکارهاي عملي تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر تربيت 10 ميليون حافظ قرآن در کشور، هماهنگي با اساتيد معرفي شده از سوي استانها در خصوص نحوه برگزاري جلسات حفظ، استاندارد سازي، جهت دهي و ارتقاء روش هاي آموزش حفظ قران کريم و... برگزار مي‌شود.

مدير آموزش سازمان دارالقرآن الكريم افزود: در اين همايش 60 نفر از اساتيد و صاحب نظران حفظ قرآن کريم همچون آقايان پرهيزگار، فاطميان، حاج‌ابوالقاسم، غفران‌نيا، محمدصادق زارعان، محمدنژاد، معتمدي، معتز آقايي، امير آقايي، بحرالعلوم و... حضور خواهند داشت تا علاوه بر انتقال تجربيات، در خصوص نحوه برگزاري کلاس‌هاي آموزشي هفتگي و ثابت حفظ قرآن به مشورت بپردازند.

ضرغام ادامه داد: جلسات حفظ قرآن از هفته دوم شهريورماه به طور رسمي برگزار خواهد شد و شرکت در اين جلسات براي عموم آزاد است.

وي با بيان اينکه جلسات حفظ قرآن در مساجد، حسينيه يا مؤسسات قرآني سطح يک برگزار خواهد شد، ادامه داد: تاکنون آدرس بسياري از جلساتي که اساتيد حفظ قرآن برگزار خواهند کرد گردآوري شده و تبليغات براي شرکت در اين جلسات قرآني از طريق رسانه‌ها و خبرگزاريها آغاز شده است که پيش‌بيني مي‌کنيم با استقبال خوب مردم مواجه شود.

ضرغام در پايان افزود : علاقمندان مي توانند جهت اطلاع از نشاني و زمان برگزاري جلسات از ابتداي شهريور ماه سالجاري به پايگاه اطلاع رساني سازمان دارالقرآن الکريم به نشاني www.telavat.ir مراجعه نمايند.