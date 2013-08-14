در نشانه شناسی سینما فقر منابع داریم

صفورا فضل اللهی که مدرس کلاس‌های کاربرد شیوه نقد هنری نشانه شناسی در سینما در اصفهان است، در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه هنوز از فقر منبع یا منابع حوزه نشانه شناسی رنج می‌بریم، بسیاری از کتاب‌ها ترجمه نشده یا سال‌ها پیش ترجمه شده‌اند و به همین دلیل مخاطب امکان دسترسی به آنها را ندارد.

وی که برای اولین‌بار مقوله "نشانه‌شناسی و سینما" را در اصفهان مطرح کرده درباره برخورد مخاطبان با این مقوله بیان داشت: در اصفهان برای اولین‌بار این سلسله درس آغاز شده و مخاطبان خودش را هم یافته است و برای تهیه فیلم‌های مورد نیاز مشکل کمتری وجود دارد.

نشانه‌شناسی باعث می‌شود جهان معاصر را بهتر بشناسیم

فضل‌اللهی افزود: سلسله جلسات آموزشی برای تماشای فیلم برنامه‌ریزی شده و مخاطبان این جلسات ابتدا با مباحث تئوریک این علم آشنا می‌شود و سپس فیلمی را تماشا می‌کنند که در راستای الگوی آموزشی است.

وی درباره تعریف نشانه‌شناسی نیز گفت: به قول "سسور" یکی از مولفان نشانه‌‏شناسی، نشانه‌شناسی علمی جهت بررسی نشانه‌‏ها در زندگی اجتماعی هنر و فرهنگ یک جامعه است.

این استاد نقد هنری افزود: این علم شامل روان‏شناسی اجتماعی، روان شناسی عمومی و اسطوره‌شناسی هم می‏‌شود و اولین کارکرد آن کمک به درک فرهنگ معاصر است و نشانه‌شناسی کمک می‌‏کند تا مخاطبان امروزی هنر معاصر و متعاقباً جهان معاصر را بهتر بشناسند.

وی ادامه داد: نشانه‌شناسی و سینما هم باعث می‌شود مخاطبان به کمک درک فیلم از راه آشنایی با نشانه‌های تصویری و نشانه‌های متنی یک فیلم راه ورود به فیلم را فراگیرند تا آن را درک کنند.

اسطوره‌شناسی به درک بهتر فیلم کمک می کند

فضل‌اللهی درباره اهمیت اسطوره‌شناسی در نقد هنری معاصر نیز گفت: اسطوره و اسطوره شناسی، مخاطبان امروزی سینما و وسیع‌تر از آن یعنی فرهنگ معاصر را با زیرمتن‌ها و داستان‌های اولیه آشنا می‌کند.

وی افزود: شاید برای تماشاگر عجیب باشد که آلفرد هیچکاک یا کوئنتین تارانتینو به هنگام ساخت آثارشان در حال کاربرد ساختارهای اسطوره‌ای و حتی در حال تصویری کردن یک اسطوره هستند، چرا که در ژانر سینمای معمایی اغلب مواقع مولف یا کارگردان در حال کاربرد ساختارهای اسطوره‌ای است.

این استاد نقد هنری بیان داشت: برای مثال اینگمار برگمان، اورسن ولز، آلفرد هیچکاک، ژان کوکتو، ریدلی اسکات و حتی جان فورد و هاوارد هاکس هم از اساطیر در آثارشان بهره می‌گیرند و به همین دلیل مخاطب به کمک اسطوره شناسی و نشانه شناسی با این نشانه‌های تصویری و متنی آشنا می‌شود تا فیلم را بهتر درک کند.