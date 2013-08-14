به گزارش خبرنگار مهر، رضا سيار در بازديد از دفتر خبرگزاری مهر در قم كه به مناسبت روز خبرنگار انجام شد طي سخناني با اشاره به 17 مرداد و روز خبرنگار اين روز را بهانه‌ای براي قدرداني از زحمات اصحاب رسانه دانست.

وی گفت: تلاش خبرنگاران كه در راستاي بيداري افكار عمومي، نقد دلسوزانه و انتقال نظرات و ديدگاه‌هاي جامعه و اطلاع رساني به مردم گام برمي‌دارند ستودني است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي قم در ادامه با اشاره به فعاليت‌هاي بخش كشاورزي در قم بيان كرد: در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي واگذاري امور به بخش خصوصي از مهمترين وظايف اين نهاد است كه قوانين خوبي در اين زمينه نيز براي اجراي اين مهم تصويب شده است.

وي تاكيد كرد: بايد با واگذاري امور به بخش خصوصي جهاد كشاورزي نقش هدايت و نظارت را داشته باشد كه در اين زمينه خبرنگاران و روزنامه نگاران می‌توانند به خوبي در راستاي تبيين و نهادينه كردن واگذاري امور جهاد كشاورزي به بخش خصوصي فعاليت كنند.

سیار، عدم اقبال كشاورزان به بخش خصوصي و علاقمندي آنان به‌ترويج امور كشاورزي به شكل چهره به چهره را از جمله مشكلات پيش روي خصوصي كردن امور كشاورزي دانست و ادامه داد: بخش خصوصي نيز بايد نسبت به اموري كه براي كشاورزي تصدي‌گري آن را بر عهده گرفته مسئوليت پذيري بيشتري داشته باشد تا بتواند اعتماد كشاورزان را كسب كند.

وي به حضور 400 كارشناس فعال در جهاد كشاورزي قم اشاره و بيان كرد: نزديك به 2 هزار كارشناس نيز عضو نظام مهندسي كشاورزي قم هستند كه مي‌توان از ظرفيت اين افراد در بخش خصوصي به خوبي استفاده كرد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي قم تاكيد كرد: رسانه‌ها بايد هدف‌گذاري بخش كشاورزي را كه واگذاري امور به بخش خصوصي است مطالبه كنند تا بتوان تغييراتي را كه لازمه اين اتفاق است به خوبي براي مخاطبان و حتي مسئولين فرهنگ سازي و تبيين شود.

در این دیدار که تعدادی از معاونان رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم حضور داشتند، ضمن تأکید بر تعامل و همکاری بیشتر بین این سازمان و دفتر خبرگزاری مهر در قم، مقرر شد جلسات و میزگردهای تخصصی و کارشناسی با حضور مسئولان جهاد قم و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری برگزار شود.

