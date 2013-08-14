به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی اين مسابقات در بخش دانشگاهی در زمستان سال 91 برگزار شد و 14 هزار و 235 نفر از دانشجويان، كاركنان و اساتيد در این دوره شرکت کردند که نسبت به دوره گذشته از رشد 15 درصدی برخوردار بود.

دانشگاه علوم پزشكی ياسوج با ثبت نام 344 نفر در بخش کارکنان و اساتید و دانشگاه علوم پزشکی شيراز با ثبت نام 593 نفر در بخش دانشجویان بيشترين تعداد شركت‌كننده‌ها را در مجموع در بين 53 دانشگاه علوم پزشكی كشور داشتند.

در بخش كتبی بیش از 200 نفر در دو رشته تفسير و ترجمه قرآن كريم در بخش‌های دانشجويان، كاركنان و اساتيد به مرحله نهایی جشنواره قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور راه‌يافتند، همچنين در رشته تفسير 1500 و در رشته ترجمه هشت هزار نفر ثبت نام كرده‌اند و در بخش هنری نيز 500 اثر و در بخش پژوهشی نزديك به 400 اثر به دبيرخانه ارسال و داوری شده‌ است.

در مجموع 800 نفر شركت‌كننده جشنواره قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور در بخش‌های شفاهی، كتبی، پژوهشی، هنری و نشريات قرآنی حضور دارند.