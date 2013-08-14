200 خبرنگار استان از وام خرید خودرو و قرض الحسنه برخوردار خواهند شد/ اختصاص سبد کالا به اهالی رسانه

مهدی کریمایی در گفتگو با خبرنگار مهر از فراهم ساختن تسهیلات ویژه برای خبرنگاران استان خبر داد و گفت: با تمهیداتی که در خانه مطبوعات اخذ شده است به زودی خبرنگاران از تسهیلات ویژه برخوردار خواهند شد.

وی افزود: از آنجا که اکثر خبرنگاران و زحمتکشان عرصه رسانه در استان فاقد خودرو هستند، از این رو با فراهم ساختن زمینه های لازم به زودی 200 خبرنگار در استان جهت دریافت وام خرید خودرو به بانک معرفی خواهند شد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان البرز ارائه وام قرض الحسنه را نیز از دیگر امتیازات در نظر گرفته شده برای اصحاب رسانه استان ذکر کرد.

مهدی کریمایی در ادامه گفت: اختصاص سبد کالای اساسی برای این قشر نیز در دستور کار قرار دارد و طی آن کالاهای مورد نیاز آنها تأمین خواهد شد.

ستاد تکریم به نحو مطلوبی مراسم روزخبرنگار را برگزار می کند

این مسئول در بخش دیگری به نحوه برگزاری مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در استان اشاره کرد و افزود: کلیه تصمیمات لازم در ستاد تکریم بزرگداشت روزخبرنگار اخذ شده و با آسیب شناسی از نواقص دوره های پیش به نحو مطلوبی شاهد برگزاری این مراسم خواهیم بود.